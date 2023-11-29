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ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России
ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России - РИА Новости, 29.11.2023
ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России, в 2024 году теперь ожидается рост экономики на 1,1% вместо... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:09
2023-11-29T13:09
2023-11-29T13:25
экономика
россия
оэср
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России, в 2024 году теперь ожидается рост экономики на 1,1% вместо 0,9%, следует из ноябрьского доклада организации.В предыдущем докладе организация прогнозировала рост экономики РФ в 2024 году на 0,9%. А в 2025 году ОЭСР ожидает роста на 1%.Что касается инфляции, то организация ожидает, что по итогам 2024 года показатель составит 7,2%, а в 2025 году замедлится до 5,3%. В сентябре ОЭСР ожидала инфляцию в РФ в следующем году на уровне 5,2%.
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экономика, россия, оэср
ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России
ОЭСР улучшила прогноз по росту ВВП России вместо 0,9 до 1,1% на 2024 год
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вновь улучшила прогноз по ВВП России, в 2024 году теперь ожидается рост экономики на 1,1% вместо 0,9%, следует из ноябрьского доклада
организации.
В предыдущем докладе организация прогнозировала рост экономики РФ в 2024 году на 0,9%. А в 2025 году ОЭСР ожидает роста на 1%.
Что касается инфляции, то организация ожидает, что по итогам 2024 года показатель составит 7,2%, а в 2025 году замедлится до 5,3%. В сентябре ОЭСР ожидала инфляцию в РФ в следующем году на уровне 5,2%.
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