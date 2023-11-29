https://ria.ru/20231129/vsu-1912665389.html

Блинкен заявил, что союзники продолжат поставки ВСУ наступательного оружия

Блинкен заявил, что союзники продолжат поставки ВСУ наступательного оружия - РИА Новости, 29.11.2023

Блинкен заявил, что союзники продолжат поставки ВСУ наступательного оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники Киева продолжат поставки не только оборонительных, но и наступательных вооружений на Украину. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:25

2023-11-29T15:25

2023-11-29T15:25

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в мире

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энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что союзники Киева продолжат поставки не только оборонительных, но и наступательных вооружений на Украину. "Это обязательство сохраняется, отступлений от него нет. Мы намерены обеспечить, чтобы у Украины было все необходимое не только для защиты, но и чтобы вернуть территории, отнятые Россией", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также отмечал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2022 года подписал указы о признании ДНР и ЛНР. Референдумы о вхождении обеих республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20231125/gazeta_zeit-1911736604.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, вооруженные силы украины, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр