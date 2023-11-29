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Пушилин рассказал о цинизме ВСУ при обстрелах гражданских объектов - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:45 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vsu-1912586730.html
Пушилин рассказал о цинизме ВСУ при обстрелах гражданских объектов
Пушилин рассказал о цинизме ВСУ при обстрелах гражданских объектов - РИА Новости, 29.11.2023
Пушилин рассказал о цинизме ВСУ при обстрелах гражданских объектов
Украинские войска начали регулярно обстреливать гражданские объекты в ДНР повторно, дожидаясь приезда спасателей, рассказал глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:45
2023-11-29T11:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска начали регулярно обстреливать гражданские объекты в ДНР повторно, дожидаясь приезда спасателей, рассказал глава республики Денис Пушилин. Как рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", Донецк пока находится обстрелами, ситуация не поменялась. Самые опасные районы - Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский. "Самое плохое в этом - что противник начал с достаточной регулярностью использовать такие запрещенные методы. Идет повреждение каких-то объектов критической инфраструктуры... (на место) приезжают спасатели, ремонтные бригады, скорая помощь. И (сразу после этого) идет повторный обстрел, третий раз обстрел", - сказал Пушилин. Он также добавил, что это всегда дополнительный риск и сложности для специалистов, что приводит к ранениям и иногда гибели спасателей. "С тем цинизмом мы сталкиваемся особо остро в последний период", - заключил он.
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о цинизме ВСУ при обстрелах гражданских объектов

Пушилин: ВСУ начали регулярно обстреливать гражданские объекты в ДНР повторно

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка от попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Воронка от попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка от попадания снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Украинские войска начали регулярно обстреливать гражданские объекты в ДНР повторно, дожидаясь приезда спасателей, рассказал глава республики Денис Пушилин.
Как рассказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24", Донецк пока находится обстрелами, ситуация не поменялась. Самые опасные районы - Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский.
«
"Самое плохое в этом - что противник начал с достаточной регулярностью использовать такие запрещенные методы. Идет повреждение каких-то объектов критической инфраструктуры... (на место) приезжают спасатели, ремонтные бригады, скорая помощь. И (сразу после этого) идет повторный обстрел, третий раз обстрел", - сказал Пушилин.
Он также добавил, что это всегда дополнительный риск и сложности для специалистов, что приводит к ранениям и иногда гибели спасателей. "С тем цинизмом мы сталкиваемся особо остро в последний период", - заключил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 ноября, 15:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкДенис Пушилин
 
 
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