https://ria.ru/20231129/vsu-1912577337.html

ЕС заявил, что не поставит Украине миллион снарядов к марту 2024 года

ЕС заявил, что не поставит Украине миллион снарядов к марту 2024 года - РИА Новости, 29.11.2023

ЕС заявил, что не поставит Украине миллион снарядов к марту 2024 года

Европейцы не смогут выполнить свои обещания по поставке Киеву миллиона снарядов к марту 2024 года, для достижения такого объема понадобится дополнительно... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:17

2023-11-29T11:17

2023-11-29T11:30

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Европейцы не смогут выполнить свои обещания по поставке Киеву миллиона снарядов к марту 2024 года, для достижения такого объема понадобится дополнительно несколько месяцев, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью радиостанции France Inter."Мы выполним наше обещание, но это займет больше времени, чем хотелось бы. Планировалось поставить миллион боеприпасов к марту, но теперь, вне всяких сомнений, понадобится еще дополнительно несколько месяцев", - сказал Мишель.По его словам, сложившаяся ситуация говорит о необходимости более серьезного общеевропейского подхода к оборонной промышленности ЕС. "Это говорит о необходимости более серьезного подхода к вопросу обороны в Европе и к оборонному промышленному сектору", - сказал Мишель.В начале ноября высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявлял, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок обещание по поставке миллиона снарядов до марта 2024 года.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, евросовет, вооруженные силы украины, шарль мишель, ситуация в днр и лнр