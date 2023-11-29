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Два бойца белгородской самообороны пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vsu-1912559411.html
Два бойца белгородской самообороны пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА
Два бойца белгородской самообороны пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости, 29.11.2023
Два бойца белгородской самообороны пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА
Два бойца территориальной самообороны пострадали во вторник при сбросе самодельного взрывного устройства с дрона, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:34
2023-11-29T10:34
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
бпла
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БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Два бойца территориальной самообороны пострадали во вторник при сбросе самодельного взрывного устройства с дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. &quot;В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны&quot;, - написал губернатор .Он уточнил, что вся необходимая помощь им оказана медиками. Недавно Гладков сообщал, что порядка 6 тысяч жителей Белгородской области служат в отрядах территориальной самообороны, в том числе более 200 женщин.
белгородская область
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, бпла
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, БПЛА
Два бойца белгородской самообороны пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА

Гладков: два бойца теробороны Белгородской области пострадали при атаке БПЛА ВСУ

© Фото : Максим Козловский / TelegramВоронка
Воронка - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : Максим Козловский / Telegram
Воронка. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Два бойца территориальной самообороны пострадали во вторник при сбросе самодельного взрывного устройства с дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
«

"В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны", - написал губернатор .

Он уточнил, что вся необходимая помощь им оказана медиками.
Недавно Гладков сообщал, что порядка 6 тысяч жителей Белгородской области служат в отрядах территориальной самообороны, в том числе более 200 женщин.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 ноября, 15:19
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковБПЛА
 
 
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