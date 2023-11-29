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Два бойца белгородской самообороны пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА

Два бойца белгородской самообороны пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА - РИА Новости, 29.11.2023

Два бойца белгородской самообороны пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА

Два бойца территориальной самообороны пострадали во вторник при сбросе самодельного взрывного устройства с дрона, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:34

2023-11-29T10:34

2023-11-29T10:34

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

бпла

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БЕЛГОРОД, 29 ноя - РИА Новости. Два бойца территориальной самообороны пострадали во вторник при сбросе самодельного взрывного устройства с дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. "В Борисовском районе в хуторе Климовое с квадрокоптера сброшено самодельное взрывное устройство. Пострадали двое бойцов нашей самообороны", - написал губернатор .Он уточнил, что вся необходимая помощь им оказана медиками. Недавно Гладков сообщал, что порядка 6 тысяч жителей Белгородской области служат в отрядах территориальной самообороны, в том числе более 200 женщин.

белгородская область

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2023

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, бпла