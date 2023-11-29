Захарова сообщила, что у Лаврова запланировано немало встреч на СМИД ОБСЕ
Захарова: у Лаврова на полях СМИД ОБСЕ запланировано немало двусторонних встреч
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У министра иностранных дел Сергея Лаврова "на полях" Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье запланирован ряд встреч в двустороннем и многостороннем форматах, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могу действительно подтвердить, что запросов на двусторонние встречи немало. Будут и встречи в многостороннем формате, двусторонние запланированы также", - сообщила Захарова, комментируя график главы МИД РФ в Скопье.
Ранее во вторник министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕв Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.
По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.