https://ria.ru/20231129/vstrechi-1912592677.html

Захарова сообщила, что у Лаврова запланировано немало встреч на СМИД ОБСЕ

Захарова сообщила, что у Лаврова запланировано немало встреч на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2023

Захарова сообщила, что у Лаврова запланировано немало встреч на СМИД ОБСЕ

У министра иностранных дел Сергея Лаврова "на полях" Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье запланирован ряд встреч в двустороннем и... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:05

2023-11-29T12:05

2023-11-29T12:08

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сергей лавров

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У министра иностранных дел Сергея Лаврова "на полях" Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье запланирован ряд встреч в двустороннем и многостороннем форматах, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Могу действительно подтвердить, что запросов на двусторонние встречи немало. Будут и встречи в многостороннем формате, двусторонние запланированы также", - сообщила Захарова, комментируя график главы МИД РФ в Скопье.Ранее во вторник министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕв Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций.Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html

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россия, обсе, в мире, сергей лавров