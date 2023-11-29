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Захарова сообщила, что у Лаврова запланировано немало встреч на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2023
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12:05 29.11.2023 (обновлено: 12:08 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/vstrechi-1912592677.html
Захарова сообщила, что у Лаврова запланировано немало встреч на СМИД ОБСЕ
Захарова сообщила, что у Лаврова запланировано немало встреч на СМИД ОБСЕ - РИА Новости, 29.11.2023
Захарова сообщила, что у Лаврова запланировано немало встреч на СМИД ОБСЕ
У министра иностранных дел Сергея Лаврова "на полях" Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье запланирован ряд встреч в двустороннем и... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:05
2023-11-29T12:08
россия
обсе
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У министра иностранных дел Сергея Лаврова "на полях" Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье запланирован ряд встреч в двустороннем и многостороннем форматах, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Могу действительно подтвердить, что запросов на двусторонние встречи немало. Будут и встречи в многостороннем формате, двусторонние запланированы также", - сообщила Захарова, комментируя график главы МИД РФ в Скопье.Ранее во вторник министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ.Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕв Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций.Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
https://ria.ru/20231129/uspekh-1912500781.html
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россия, обсе, в мире, сергей лавров
Россия, ОБСЕ, В мире, Сергей Лавров
Захарова сообщила, что у Лаврова запланировано немало встреч на СМИД ОБСЕ

Захарова: у Лаврова на полях СМИД ОБСЕ запланировано немало двусторонних встреч

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. У министра иностранных дел Сергея Лаврова "на полях" Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье запланирован ряд встреч в двустороннем и многостороннем форматах, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Могу действительно подтвердить, что запросов на двусторонние встречи немало. Будут и встречи в многостороннем формате, двусторонние запланированы также", - сообщила Захарова, комментируя график главы МИД РФ в Скопье.
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Лавров отправляется на Запад, зато прибалты передумали
Вчера, 08:00
Ранее во вторник министры иностранных дел стран Прибалтики выступили с совместным заявлением об отказе участвовать во встрече Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Скопье, поскольку на ней будет присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также не будет участвовать во встрече ОБСЕ в Северной Македонии из-за присутствия делегации РФ.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что предоставление возможности правительственному борту главы МИД России Сергея Лаврова пересечь воздушное пространство стран ЕС для участия в министерской встрече ОБСЕв Северной Македонии не будет нарушением антироссийских санкций.
Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал РИА Новости, что Россия получила приглашение на совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Северной Македонии, планирует участвовать на уровне министра.
По данным ОБСЕ, ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств-участников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) состоится с 30 ноября по 1 декабря 2023 года в Скопье в Северной Македонии. В сообщении организации уточнялось, что эта ежегодная встреча состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Нескольких российских журналистов не допустили на встречу глав МИД ОБСЕ
Вчера, 10:41
 
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