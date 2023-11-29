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Замглавы МИД России обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.11.2023
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17:12 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/vostok-1912700507.html
Замглавы МИД России обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД России обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 29.11.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером палестино-израильский конфликт и график двусторонних контактов, заявили в среду в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:12
2023-11-29T17:12
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером палестино-израильский конфликт и график двусторонних контактов, заявили в среду в МИД России. "Проведен обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. "В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, включая график соответствующих двусторонних контактов", - добавили там. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль
Замглавы МИД России обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

МИД: Богданов и посол ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт

© AP Photo / Hatem MoussaИзраильский солдат в секторе Газа
Израильский солдат в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Израильский солдат в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером палестино-израильский конфликт и график двусторонних контактов, заявили в среду в МИД России.
"Проведен обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, включая график соответствующих двусторонних контактов", - добавили там.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраиль
 
 
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