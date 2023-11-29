https://ria.ru/20231129/voskresenskiy-1912649293.html

Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ

Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ - РИА Новости, 29.11.2023

Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ

Молодых ученых в новое научно-образовательное пространство БИМ в Иванове будут привлекать условиями работы, для каждого вуза региона ищут индустриальных... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:48

2023-11-29T14:48

2023-11-29T14:48

ивановская область

станислав воскресенский

россети

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Молодых ученых в новое научно-образовательное пространство БИМ в Иванове будут привлекать условиями работы, для каждого вуза региона ищут индустриальных партнеров, сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Для молодого ученого важно понимание, на что он будет жить и чем он будет заниматься. Поэтому сейчас работа, на которых сосредоточены наши вузы, - это поиск серьезных индустриальных партнеров для каждого из вузов. Например, в случае с энергетическим университетом, который у нас один из самых сильных в стране, он такой бутиковый, особо себя не рекламирует, но если вы спросите любого главу энергокорпорации, который присутствует на этом форуме, то кадры, как правило, для "Росатома", для "ИнтерРАО", для "Россетей", для "Т Плюс" и для других компаний производят в стране два-три вуза, в том числе Московский энергетический институт и Ивановский энергетический университет", - сказал Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых. Он добавил, что ректоры ивановских вузов сосредоточены не только на образовательных программах, но и на исследованиях с ведущими индустриальным партнерами. Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.

https://ria.ru/20231129/klaster_bim-1912633350.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, россети, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия