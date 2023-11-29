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Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ - РИА Новости, 29.11.2023
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Ивановская область
Ивановская область
 
14:48 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/voskresenskiy-1912649293.html
Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ
Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ - РИА Новости, 29.11.2023
Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ
Молодых ученых в новое научно-образовательное пространство БИМ в Иванове будут привлекать условиями работы, для каждого вуза региона ищут индустриальных... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:48
2023-11-29T14:48
ивановская область
станислав воскресенский
россети
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Молодых ученых в новое научно-образовательное пространство БИМ в Иванове будут привлекать условиями работы, для каждого вуза региона ищут индустриальных партнеров, сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. "Для молодого ученого важно понимание, на что он будет жить и чем он будет заниматься. Поэтому сейчас работа, на которых сосредоточены наши вузы, - это поиск серьезных индустриальных партнеров для каждого из вузов. Например, в случае с энергетическим университетом, который у нас один из самых сильных в стране, он такой бутиковый, особо себя не рекламирует, но если вы спросите любого главу энергокорпорации, который присутствует на этом форуме, то кадры, как правило, для "Росатома", для "ИнтерРАО", для "Россетей", для "Т Плюс" и для других компаний производят в стране два-три вуза, в том числе Московский энергетический институт и Ивановский энергетический университет", - сказал Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых. Он добавил, что ректоры ивановских вузов сосредоточены не только на образовательных программах, но и на исследованиях с ведущими индустриальным партнерами. Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
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станислав воскресенский, россети, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Россети, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия

Воскресенский рассказал, как будут привлекать ученых в новый кампус БИМ

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской областиГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Молодых ученых в новое научно-образовательное пространство БИМ в Иванове будут привлекать условиями работы, для каждого вуза региона ищут индустриальных партнеров, сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
"Для молодого ученого важно понимание, на что он будет жить и чем он будет заниматься. Поэтому сейчас работа, на которых сосредоточены наши вузы, - это поиск серьезных индустриальных партнеров для каждого из вузов. Например, в случае с энергетическим университетом, который у нас один из самых сильных в стране, он такой бутиковый, особо себя не рекламирует, но если вы спросите любого главу энергокорпорации, который присутствует на этом форуме, то кадры, как правило, для "Росатома", для "ИнтерРАО", для "Россетей", для "Т Плюс" и для других компаний производят в стране два-три вуза, в том числе Московский энергетический институт и Ивановский энергетический университет", - сказал Воскресенский на площадке III Конгресса молодых ученых.
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Он добавил, что ректоры ивановских вузов сосредоточены не только на образовательных программах, но и на исследованиях с ведущими индустриальным партнерами.
Конгресс молодых ученых - ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а главное – молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран.
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийРоссетиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Россия
 
 
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