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Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой - РИА Новости, 29.11.2023
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Шоубиз
 
14:57 29.11.2023 (обновлено: 18:26 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/volochkova-1912637871.html
Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой
Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой - РИА Новости, 29.11.2023
Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой
Следствие придерживается версии, что гибель экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова в СИЗО не была насильственной, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:57
2023-11-29T18:26
шоубиз
анастасия волочкова
происшествия
матросская тишина
знаменитости
новости шоу-бизнеса
москва
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Следствие придерживается версии, что гибель экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова в СИЗО не была насильственной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.&quot;Проводится ряд проверочных мероприятий, изучаются камеры видеонаблюдения. Следов борьбы на теле не обнаружено&quot;, — уточнил источник.По его словам, сокамерник Сергея Кузнецова по московскому СИЗО "Матросская тишина" во вторник днем нашел товарища мертвым.Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО в Москве. Однако родственникам об этом сообщили не сразу. Некоторое время жена Кузнецова Анастасия Кондрачук и друг семьи адвокат Александр Бенхин были уверены, что Сергей жив и готовится к очной ставке с супругой. Когда процессуальное действие сорвалось, Кондрачук сначала "на словах" сообщили о гибели мужа, а затем направили на опознание в "Лефортовский" морг (морг СМЭ № 6. — Прим. ред.). Сергей Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе 2022-го они отправились в романтический отпуск на Мальдивы, но вскоре после поездки расстались.
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анастасия волочкова, происшествия, матросская тишина, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Происшествия, Матросская тишина, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Москва
Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой

Следствие считает, что смерть экс-бойфренда Волочковой не была насильственной

© Фото : страница Анастасии Волочковой в соцсетиАнастасия Волочкова и Сергей Кузнецов
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : страница Анастасии Волочковой в соцсети
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Следствие придерживается версии, что гибель экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова в СИЗО не была насильственной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«

"Проводится ряд проверочных мероприятий, изучаются камеры видеонаблюдения. Следов борьбы на теле не обнаружено", — уточнил источник.

По его словам, сокамерник Сергея Кузнецова по московскому СИЗО "Матросская тишина" во вторник днем нашел товарища мертвым.
Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО в Москве. Однако родственникам об этом сообщили не сразу.
Некоторое время жена Кузнецова Анастасия Кондрачук и друг семьи адвокат Александр Бенхин были уверены, что Сергей жив и готовится к очной ставке с супругой.
Когда процессуальное действие сорвалось, Кондрачук сначала "на словах" сообщили о гибели мужа, а затем направили на опознание в "Лефортовский" морг (морг СМЭ № 6. — Прим. ред.).
Сергей Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе 2022-го они отправились в романтический отпуск на Мальдивы, но вскоре после поездки расстались.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО
28 ноября, 16:06
 
ШоубизАнастасия ВолочковаПроисшествияМатросская тишинаЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаМосква
 
 
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