Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой
Следствие считает, что смерть экс-бойфренда Волочковой не была насильственной
© Фото : страница Анастасии Волочковой в соцсетиАнастасия Волочкова и Сергей Кузнецов
© Фото : страница Анастасии Волочковой в соцсети
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Следствие придерживается версии, что гибель экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова в СИЗО не была насильственной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Проводится ряд проверочных мероприятий, изучаются камеры видеонаблюдения. Следов борьбы на теле не обнаружено", — уточнил источник.
По его словам, сокамерник Сергея Кузнецова по московскому СИЗО "Матросская тишина" во вторник днем нашел товарища мертвым.
Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО в Москве. Однако родственникам об этом сообщили не сразу.
Некоторое время жена Кузнецова Анастасия Кондрачук и друг семьи адвокат Александр Бенхин были уверены, что Сергей жив и готовится к очной ставке с супругой.
Когда процессуальное действие сорвалось, Кондрачук сначала "на словах" сообщили о гибели мужа, а затем направили на опознание в "Лефортовский" морг (морг СМЭ № 6. — Прим. ред.).
Сергей Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе 2022-го они отправились в романтический отпуск на Мальдивы, но вскоре после поездки расстались.