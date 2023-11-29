https://ria.ru/20231129/volochkova-1912637871.html

Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой

Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой - РИА Новости, 29.11.2023

Стали известны подробности гибели бывшего жениха Волочковой

Следствие придерживается версии, что гибель экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова в СИЗО не была насильственной, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:57

2023-11-29T14:57

2023-11-29T18:26

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Следствие придерживается версии, что гибель экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова в СИЗО не была насильственной, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Проводится ряд проверочных мероприятий, изучаются камеры видеонаблюдения. Следов борьбы на теле не обнаружено", — уточнил источник.По его словам, сокамерник Сергея Кузнецова по московскому СИЗО "Матросская тишина" во вторник днем нашел товарища мертвым.Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО в Москве. Однако родственникам об этом сообщили не сразу. Некоторое время жена Кузнецова Анастасия Кондрачук и друг семьи адвокат Александр Бенхин были уверены, что Сергей жив и готовится к очной ставке с супругой. Когда процессуальное действие сорвалось, Кондрачук сначала "на словах" сообщили о гибели мужа, а затем направили на опознание в "Лефортовский" морг (морг СМЭ № 6. — Прим. ред.). Сергей Кузнецов оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе 2022-го они отправились в романтический отпуск на Мальдивы, но вскоре после поездки расстались.

https://ria.ru/20231128/volochkova-1912395898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

анастасия волочкова, происшествия, матросская тишина, знаменитости, новости шоу-бизнеса, москва