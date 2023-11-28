https://ria.ru/20231128/volochkova-1912452179.html
Жене экс-бойфренда Волочковой "на словах" подтвердили его смерть в СИЗО
Жене экс-бойфренда Волочковой "на словах" подтвердили его смерть в СИЗО - РИА Новости, 28.11.2023
Жене экс-бойфренда Волочковой "на словах" подтвердили его смерть в СИЗО
Анастасии Кондрачук, жене бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, сотрудник полиции "на словах" подтвердил его смерть в СИЗО,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:49
2023-11-28T17:49
2023-11-28T17:50
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Анастасии Кондрачук, жене бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, сотрудник полиции "на словах" подтвердил его смерть в СИЗО, сообщил РИА Новости друг семьи адвокат Александр Бенхин."На словах ей подтверждают (гибель Кузнецова - ред.), что да, это случилось. Она просила какую-то официальную справку, но ей не дают. В СИЗО никто не отвечает, трубку не берут", — прокомментировал собеседник агентства.Ранее Бенхин рассказал, что у жены Кузнецова на сегодня, в 16:00, была назначена с супругом очная ставка. Следователь днем подтвердил процессуальное действие. "То, что он не прибыл на очную ставку, если такое мероприятие сорвано, это заставляет поверить в произошедшее", — предположил Бенхин.Тем не менее, официального подтверждения о смерти мужчины пока не было. Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Он оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью. Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе следующего они отправились в романтический отпуск на Мальдивы. Но вскоре после поездки расстались.
https://ria.ru/20231128/volochkova-1912395898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия волочкова, знаменитости, происшествия, шоу-бизнес, слухи, москва
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Знаменитости, Происшествия, Шоу-бизнес, слухи, Москва
Жене экс-бойфренда Волочковой "на словах" подтвердили его смерть в СИЗО
Сотрудник полиции "на словах" подтвердил жене Сергея Кузнецова его смерть в СИЗО
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Анастасии Кондрачук, жене бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, сотрудник полиции "на словах" подтвердил его смерть в СИЗО, сообщил РИА Новости друг семьи адвокат Александр Бенхин.
«
"На словах ей подтверждают (гибель Кузнецова - ред.), что да, это случилось. Она просила какую-то официальную справку, но ей не дают. В СИЗО никто не отвечает, трубку не берут", — прокомментировал собеседник агентства.
Ранее Бенхин рассказал, что у жены Кузнецова на сегодня, в 16:00, была назначена с супругом очная ставка. Следователь днем подтвердил процессуальное действие.
«
"То, что он не прибыл на очную ставку, если такое мероприятие сорвано, это заставляет поверить в произошедшее", — предположил Бенхин.
Тем не менее, официального подтверждения о смерти мужчины пока не было.
Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО "Матросская тишина" в Москве.
Он оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе следующего они отправились в романтический отпуск на Мальдивы. Но вскоре после поездки расстались.
Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО