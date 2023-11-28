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Жене экс-бойфренда Волочковой "на словах" подтвердили его смерть в СИЗО - РИА Новости, 28.11.2023
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Шоубиз
 
17:49 28.11.2023 (обновлено: 17:50 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/volochkova-1912452179.html
Жене экс-бойфренда Волочковой "на словах" подтвердили его смерть в СИЗО
Жене экс-бойфренда Волочковой "на словах" подтвердили его смерть в СИЗО - РИА Новости, 28.11.2023
Жене экс-бойфренда Волочковой "на словах" подтвердили его смерть в СИЗО
Анастасии Кондрачук, жене бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, сотрудник полиции "на словах" подтвердил его смерть в СИЗО,... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T17:49
2023-11-28T17:50
шоубиз
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Анастасии Кондрачук, жене бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, сотрудник полиции "на словах" подтвердил его смерть в СИЗО, сообщил РИА Новости друг семьи адвокат Александр Бенхин.&quot;На словах ей подтверждают (гибель Кузнецова - ред.), что да, это случилось. Она просила какую-то официальную справку, но ей не дают. В СИЗО никто не отвечает, трубку не берут&quot;, — прокомментировал собеседник агентства.Ранее Бенхин рассказал, что у жены Кузнецова на сегодня, в 16:00, была назначена с супругом очная ставка. Следователь днем подтвердил процессуальное действие. &quot;То, что он не прибыл на очную ставку, если такое мероприятие сорвано, это заставляет поверить в произошедшее&quot;, — предположил Бенхин.Тем не менее, официального подтверждения о смерти мужчины пока не было. Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО "Матросская тишина" в Москве. Он оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью. Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе следующего они отправились в романтический отпуск на Мальдивы. Но вскоре после поездки расстались.
https://ria.ru/20231128/volochkova-1912395898.html
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анастасия волочкова, знаменитости, происшествия, шоу-бизнес, слухи, москва
Шоубиз, Анастасия Волочкова, Знаменитости, Происшествия, Шоу-бизнес, слухи, Москва
Жене экс-бойфренда Волочковой "на словах" подтвердили его смерть в СИЗО

Сотрудник полиции "на словах" подтвердил жене Сергея Кузнецова его смерть в СИЗО

© Фото опубликовано на странице Анастасии Волочковой в соцсетиСергей Кузнецов и Анастасия Волочкова
Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова
© Фото опубликовано на странице Анастасии Волочковой в соцсети
Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Анастасии Кондрачук, жене бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова, сотрудник полиции "на словах" подтвердил его смерть в СИЗО, сообщил РИА Новости друг семьи адвокат Александр Бенхин.
«

"На словах ей подтверждают (гибель Кузнецова - ред.), что да, это случилось. Она просила какую-то официальную справку, но ей не дают. В СИЗО никто не отвечает, трубку не берут", — прокомментировал собеседник агентства.

Ранее Бенхин рассказал, что у жены Кузнецова на сегодня, в 16:00, была назначена с супругом очная ставка. Следователь днем подтвердил процессуальное действие.
«

"То, что он не прибыл на очную ставку, если такое мероприятие сорвано, это заставляет поверить в произошедшее", — предположил Бенхин.

Тем не менее, официального подтверждения о смерти мужчины пока не было.
Ранее в СМИ и ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Сергей Кузнецов умер в камере СИЗО "Матросская тишина" в Москве.
Он оказался под следствием из-за ссоры с женой. В мае пара поругалась и подралась на почве ревности. Анастасия оказалась в больнице и написала на мужа заявление в полицию о причинении тяжкого вреда здоровью.
Анастасия Волочкова и Сергей Кузнецов познакомились в конце 2021 года на шоу "Давай поженимся!". В январе следующего они отправились в романтический отпуск на Мальдивы. Но вскоре после поездки расстались.
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Волочкова отреагировала на новости о смерти своего бывшего жениха в СИЗО
Вчера, 16:06
 
ШоубизАнастасия ВолочковаЗнаменитостиПроисшествияШоу-бизнесслухиМосква
 
 
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