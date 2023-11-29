https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html

Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота

Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота - РИА Новости, 29.11.2023

Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота

Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:37

2023-11-29T11:37

2023-11-29T11:38

безопасность

россия

николай евменов

михаил будниченко

севмаш

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.Он принял участие в среду в церемонии спуска на воду АПЛ "Архангельск" (проект "Ясень", шифр 885М) на "Севмаше"."Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей Подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", - сказал Евменов.Он подчеркнул, что АПЛ этой серии, спроектированные конструкторским бюро "Малахит", являются воплощением "уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок"."В проекте применены передовые технические решения. Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги, - отметил главком.Как добавил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации. В строительстве АПЛ задействовано более 400 компаний и организаций со всей России."В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", – подчеркнул глава предприятия.В ходе церемонии Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан 1 ранга Александр Гладков по традиции разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца.В боевом составе ВМФ РФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружен ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени субмарины этого проекта будут вооружены гиперзвуковыми "Цирконами".

https://ria.ru/20231121/podlodki-1910805308.html

https://radiosputnik.ru/20231129/kalibr-1912530735.html

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безопасность, россия, николай евменов, михаил будниченко, севмаш