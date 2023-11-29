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Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота - РИА Новости, 29.11.2023
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11:37 29.11.2023 (обновлено: 11:38 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html
Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота
Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота - РИА Новости, 29.11.2023
Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота
Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:37
2023-11-29T11:38
безопасность
россия
николай евменов
михаил будниченко
севмаш
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.Он принял участие в среду в церемонии спуска на воду АПЛ "Архангельск" (проект "Ясень", шифр 885М) на "Севмаше"."Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей Подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", - сказал Евменов.Он подчеркнул, что АПЛ этой серии, спроектированные конструкторским бюро "Малахит", являются воплощением "уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок"."В проекте применены передовые технические решения. Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги, - отметил главком.Как добавил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации. В строительстве АПЛ задействовано более 400 компаний и организаций со всей России."В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", – подчеркнул глава предприятия.В ходе церемонии Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан 1 ранга Александр Гладков по традиции разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца.В боевом составе ВМФ РФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружен ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени субмарины этого проекта будут вооружены гиперзвуковыми "Цирконами".
https://ria.ru/20231121/podlodki-1910805308.html
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безопасность, россия, николай евменов, михаил будниченко, севмаш
Безопасность, Россия, Николай Евменов, Михаил Будниченко, Севмаш
Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота

Евменов: строительство многоцелевых атомных субмарин является приоритетом

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов
Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Он принял участие в среду в церемонии спуска на воду АПЛ "Архангельск" (проект "Ясень", шифр 885М) на "Севмаше".
«
"Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей Подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", - сказал Евменов.
Он подчеркнул, что АПЛ этой серии, спроектированные конструкторским бюро "Малахит", являются воплощением "уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок".
"В проекте применены передовые технические решения. Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги, - отметил главком.
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Как добавил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации. В строительстве АПЛ задействовано более 400 компаний и организаций со всей России.
"В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", – подчеркнул глава предприятия.
В ходе церемонии Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан 1 ранга Александр Гладков по традиции разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца.
В боевом составе ВМФ РФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружен ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени субмарины этого проекта будут вооружены гиперзвуковыми "Цирконами".
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