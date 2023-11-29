https://ria.ru/20231129/vmf-1912583964.html
Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота
Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота - РИА Новости, 29.11.2023
Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота
Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:37
2023-11-29T11:37
2023-11-29T11:38
безопасность
россия
николай евменов
михаил будниченко
севмаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568482378_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_9db38d6a053271218d243d0e18e98281.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.Он принял участие в среду в церемонии спуска на воду АПЛ "Архангельск" (проект "Ясень", шифр 885М) на "Севмаше"."Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей Подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", - сказал Евменов.Он подчеркнул, что АПЛ этой серии, спроектированные конструкторским бюро "Малахит", являются воплощением "уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок"."В проекте применены передовые технические решения. Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги, - отметил главком.Как добавил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации. В строительстве АПЛ задействовано более 400 компаний и организаций со всей России."В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", – подчеркнул глава предприятия.В ходе церемонии Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан 1 ранга Александр Гладков по традиции разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца.В боевом составе ВМФ РФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружен ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени субмарины этого проекта будут вооружены гиперзвуковыми "Цирконами".
https://ria.ru/20231121/podlodki-1910805308.html
https://radiosputnik.ru/20231129/kalibr-1912530735.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568482378_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_26231e1e9ed1cc157a7fb7ed2bf61c2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, николай евменов, михаил будниченко, севмаш
Безопасность, Россия, Николай Евменов, Михаил Будниченко, Севмаш
Главком ВМФ назвал атомные субмарины приоритетом для флота
Евменов: строительство многоцелевых атомных субмарин является приоритетом
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом для ВМФ РФ и судостроительной отрасли, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
Он принял участие в среду в церемонии спуска на воду АПЛ "Архангельск" (проект "Ясень", шифр 885М) на "Севмаше
".
«
"Главное командование ВМФ России будет и далее уделять первостепенное внимание развитию атомной подводной составляющей Подводных сил, которые являются основой для гарантированного обеспечения безопасности государства на морских и океанских направлениях. Строительство многоцелевых и стратегических атомных подводных лодок является приоритетом в нашей общей с промышленностью работе", - сказал Евменов.
Он подчеркнул, что АПЛ этой серии, спроектированные конструкторским бюро "Малахит", являются воплощением "уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок".
"В проекте применены передовые технические решения. Комплексы вооружения этих кораблей по ряду своих характеристик значительно превосходят зарубежные аналоги, - отметил главком.
Подводные силы России получат в 2023 году три подлодки с ракетами "Калибр"
Как добавил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко
, изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации. В строительстве АПЛ задействовано более 400 компаний и организаций со всей России.
"В ближайшие дни "Архангельск" будет переведен из наливного бассейна к набережной, и мы приступим к его дальнейшей достройке и испытаниям. Многоцелевые атомные подводные лодки 4-го поколения уже доказали боеспособность и высокие технические характеристики. На морских границах России несут службу три многоцелевых корабля, построенных на "Севмаше", – подчеркнул глава предприятия.
В ходе церемонии Евменов дал разрешение на начало движения корабля из эллинга. Командир АПЛ "Архангельск" капитан 1 ранга Александр Гладков по традиции разбил бутылку шампанского о корпус ракетоносца.
В боевом составе ВМФ РФ к этому моменту уже находятся три субмарины проекта "Ясень": АПЛ "Северодвинск" (шифр 885), "Казань" (шифр 885М) и "Новосибирск" (шифр 885М). Все они вооружен ракетами "Оникс" и "Калибр". В скором времени субмарины этого проекта будут вооружены гиперзвуковыми "Цирконами".
Экипаж фрегата ЧФ нанес удар "Калибрами" по военной инфраструктуре ВСУ