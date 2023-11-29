https://ria.ru/20231129/vizy-1912658034.html

Россиянам стало проще получить визу в Испанию

Россиянам стало проще получить визу в Испанию - РИА Новости, 29.11.2023

Россиянам стало проще получить визу в Испанию

Визовый центр Испании BLS International возобновил работу филиала в Самаре, незадолго до этого открылось отделение и в Екатеринбурге. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:36

2023-11-29T17:36

2023-11-29T17:36

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Визовый центр Испании BLS International возобновил работу филиала в Самаре, незадолго до этого открылось отделение и в Екатеринбурге."Буквально сегодня сайт BLS International опубликовал эту информацию. Появилась возможность записи в Самаре", – прокомментировала РИА Новости автор телеграм-канала Juliya Visa Юлия Валд, напомнив, что региональные филиалы сервисно-визового центра Испании закрылись примерно полгода назад."В высокий сезон подать документы можно было только в Москве и Санкт-Петербурге, совсем недавно открылся визовый центр в Екатеринбурге, сейчас – в Самаре, – пояснила Валд. – Думаю, после того, как они протестируют систему, будут открывать и другие региональные центры".По ее словам, свободных слотов сейчас довольно много, так как филиал только открылся, и многие просто не знали о возможности записаться."Да и в других городах с новой системой записи на подачу документов на визу в Испанию, когда нужно загружать фотографию, стало немного свободнее, – пояснила эксперт. – Теперь нужно предоставлять большее количество информации, что, вероятно, посредникам, которые продавали услуги только записи на подачу документов, не интересно. Плюс поток желающих спал по сезонности".Юлия Валд подчеркнула, что со слотами особенных проблем не наблюдается. В Петербурге – сложнее всего, в Екатеринбурге и Москве – ситуация приемлемая."В Самаре могут подавать документы жители регионов, которые относятся к Генеральному Консульству в Москве, то есть всех регионов, за исключением Северо-Запада, – объясняет исполнительный директор компании "Визаход" Даниил Сергеев. – В целом, с записью стало легче, так как прием ведется уже в четырех визовых центрах и, по ощущениям, стали выделят больше мест в каждом". По его словам, если брать статистику выданных виз за последние два месяца, наблюдается увеличение количества виз на срок 30 дней – двукратных – и на даты поездки – однократных. По словам Юлии Валд, испанцы и в высокий сезон щедро не одаривали многолетними визами. "Спокойно могут дать визу с разрешенным пребыванием в Шенгене на 30, 90 дней в течение трех-, шестимесячного периода, на очень длительные сроки рассчитывать не стоит", – пояснила эксперт. Но все-таки испанцы обычно не ставят однократные под даты поездки.

https://ria.ru/20231109/vizy-1908436336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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