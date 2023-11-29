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В Китае "распробовали" российское вино, рассказали в "Абрау-Дюрсо"
В Китае "распробовали" российское вино, рассказали в "Абрау-Дюрсо" - РИА Новости, 29.11.2023
В Китае "распробовали" российское вино, рассказали в "Абрау-Дюрсо"
В Китае растет спрос на российское вино, в планах у "Абрау-Дюрсо" нарастить в следующем году его продажи в 10 раз; сейчас две страны сближаются - продукты из... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T08:14
2023-11-29T08:14
2023-11-29T11:01
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Китае растет спрос на российское вино, в планах у "Абрау-Дюрсо" нарастить в следующем году его продажи в 10 раз; сейчас две страны сближаются - продукты из России считаются более высококачественными и экологически чистыми, чем местные, рассказал в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. "Спрос растет. Сейчас идет сближение двух стран, и у китайцев огромный интерес ко всему российскому. Это касается не только вина, но и любых других категорий. Продукты из России считаются более высококачественными и экологически чистыми, чем местные. Так, например, очень востребованы интернет-магазины российских продуктов. Например, во время "черной пятницы" один из маркетплейсов за час продал 4 тысячи бутылок "Абрау-Дюрсо", - сказал Титов. "В этом году мы продаем чуть больше 100 тысяч бутылок, но в следующем планируем реализовать уже более 1 миллиона", - добавил он. По словам Титова, компания переформатировала работу торгового дома в Китае - передала его управление новому партнеру, который хорошо работает на интернет-площадках. "Раньше мы шли в Китай со своим традиционным пониманием, как надо продавать, но привычные схемы там не действуют. Без сильного локального партнера развитие на местном рынке невозможно", - сказал президент "Абрау-Дюрсо".
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экономика, китай, россия, павел титов, абрау-дюрсо, в мире
Экономика, Китай, Россия, Павел Титов, Абрау-Дюрсо, В мире
В Китае "распробовали" российское вино, рассказали в "Абрау-Дюрсо"
Титов: в КНР растет спрос на вино из России, продажи могут вырасти в 10 раз
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. В Китае растет спрос на российское вино, в планах у "Абрау-Дюрсо" нарастить в следующем году его продажи в 10 раз; сейчас две страны сближаются - продукты из России считаются более высококачественными и экологически чистыми, чем местные, рассказал в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.
«
"Спрос растет. Сейчас идет сближение двух стран, и у китайцев огромный интерес ко всему российскому. Это касается не только вина, но и любых других категорий. Продукты из России считаются более высококачественными и экологически чистыми, чем местные. Так, например, очень востребованы интернет-магазины российских продуктов. Например, во время "черной пятницы" один из маркетплейсов за час продал 4 тысячи бутылок "Абрау-Дюрсо", - сказал Титов.
"В этом году мы продаем чуть больше 100 тысяч бутылок, но в следующем планируем реализовать уже более 1 миллиона", - добавил он.
По словам Титова, компания переформатировала работу торгового дома в Китае - передала его управление новому партнеру, который хорошо работает на интернет-площадках. "Раньше мы шли в Китай со своим традиционным пониманием, как надо продавать, но привычные схемы там не действуют. Без сильного локального партнера развитие на местном рынке невозможно", - сказал президент "Абрау-Дюрсо".
Глава "Абрау-Дюрсо" назвал реальную стоимость хорошего российского вина