https://ria.ru/20231129/vino-1912523347.html

Глава "Абрау-Дюрсо" спрогнозировал сокращение рынка импортных вин в России

Глава "Абрау-Дюрсо" спрогнозировал сокращение рынка импортных вин в России - РИА Новости, 29.11.2023

Глава "Абрау-Дюрсо" спрогнозировал сокращение рынка импортных вин в России

Рост ввозных пошлин может стать причиной сокращения в России рынка вина из недружественных стран на четверть в следующем году, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T04:41

2023-11-29T04:41

2023-11-29T04:41

экономика

россия

павел титов

оксана лут

абрау-дюрсо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603612031_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_22db84e3a98fb3ded8d06bb13a86a15e.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Рост ввозных пошлин может стать причиной сокращения в России рынка вина из недружественных стран на четверть в следующем году, заявил в интервью РИА Новости президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов. Правительство России в конце июля приняло решение повысить до конца 2023 года ввозные пошлины на вина из недружественных стран - с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 долларов за литр. Эта мера создаст дополнительные стимулы для отечественных производителей, будет способствовать переориентации спроса на качественную российскую продукцию и вина из других регионов мира, сообщала в конце июля первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "Из-за роста ввозных пошлин рынок импортных вин из недружественных стран, по нашим прогнозам, сократится на четверть в следующем году, и мы, "Абрау-Дюрсо", наряду с другими российскими винными компаниями, - бенефициары процесса. Таким образом, рост продаж в категории отечественных вин в 2024 году может составить 25-30%", - рассказал Титов. Он добавил, что это не станет причиной роста цен на вина. "Сейчас российские виноделы вынуждены демпинговать, то есть распродавать свое вино по сниженным ценам, чтобы конкурировать с дешевым импортом. Поэтому что-то может прибавиться к цене, потому что продавать вино в убыток - это ненормально, но это будет здоровая коррекция", - пояснил глава компании. При этом он отметил, что на цены могут влиять "другие факторы". "Например, высокая ключевая ставка, которая у нас надолго, и тут что-то придется компенсировать. Но с учетом состояния потребительского рынка повышения цен если и будут, то незначительные", - сказал Титов. Он отметил, что в целом "Абрау-Дюрсо" провел "непростой" год, "не такой хороший, как предыдущий, который был для нас рекордным практически по всем показателям". "Однако по нашим текущим результатам, в натуральном выражении, мы все равно видим прирост к прошлому году. По итогу девяти месяцев он пока незначительный, но будет увеличиваться в четвертом квартале, в период высокого спроса на нашу продукцию", - уточнил глава компании. "Думаю, что благодаря усилиям компании мы получим прирост к продажам прошлого года. В том числе и по общей выручке, потому что у нас средняя цена, хоть и незначительно, но увеличилась. По результатам прибыльности пока говорить рано - последние индикаторы были по полугодию, и они очень неплохие, но с тех пор много чего случилось в глобальном смысле", - заключил Титов.

https://ria.ru/20231117/vino-1909989185.html

https://ria.ru/20231117/shinskiy-1910036238.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, павел титов, оксана лут, абрау-дюрсо