https://ria.ru/20231129/uragan-1912665667.html
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана - РИА Новости, 29.11.2023
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана
Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул, в городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов, сообщило руководство провинции... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:26
2023-11-29T15:26
2023-11-29T16:52
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СТАМБУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул, в городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов, сообщило руководство провинции Стамбул. Синоптики объявили во вторник и среду "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. Как отметило в пресс-релизе руководство провинции, два аэропорта города выполняют прием и отправку самолетов в обычном режиме, из-за ветра отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в город Бурса. "По состоянию на 13.00 среды по местному времени (совпадает с мск) зафиксированы в общей сложности 148 инцидентов, в том числе 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 дерева вырваны с корнем", - сообщило руководство провинции. "В 02.44 в районе Кягытхане в результате падения фонарного столба был ранен гражданин, который был госпитализирован и позже скончался в больнице", - отмечается в сообщении. Также в ночь на среду нефтяной танкер сел на мель у района Зейтинбурну, его экипаж удалось эвакуировать, а в районе Эйюпсултан произошел оползень, из-за которого были эвакуированы три общежития, их жители размещены в отелях.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана
Власти провинции Стамбул сообщили о ранении и гибели человека из-за урагана
СТАМБУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул, в городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов, сообщило руководство провинции Стамбул.
Синоптики объявили во вторник и среду "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев.
Как отметило в пресс-релизе руководство провинции, два аэропорта города выполняют прием и отправку самолетов в обычном режиме, из-за ветра отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в город Бурса.
"По состоянию на 13.00 среды по местному времени (совпадает с мск) зафиксированы в общей сложности 148 инцидентов, в том числе 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 дерева вырваны с корнем", - сообщило руководство провинции.
«
"В 02.44 в районе Кягытхане в результате падения фонарного столба был ранен гражданин, который был госпитализирован и позже скончался в больнице", - отмечается в сообщении.
Также в ночь на среду нефтяной танкер сел на мель у района Зейтинбурну, его экипаж удалось эвакуировать, а в районе Эйюпсултан произошел оползень, из-за которого были эвакуированы три общежития, их жители размещены в отелях.
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