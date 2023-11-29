https://ria.ru/20231129/uragan-1912665667.html

В Стамбуле один человек погиб из-за урагана

В Стамбуле один человек погиб из-за урагана - РИА Новости, 29.11.2023

В Стамбуле один человек погиб из-за урагана

Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул, в городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов, сообщило руководство провинции... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:26

2023-11-29T15:26

2023-11-29T16:52

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СТАМБУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул, в городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов, сообщило руководство провинции Стамбул. Синоптики объявили во вторник и среду "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. Как отметило в пресс-релизе руководство провинции, два аэропорта города выполняют прием и отправку самолетов в обычном режиме, из-за ветра отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в город Бурса. "По состоянию на 13.00 среды по местному времени (совпадает с мск) зафиксированы в общей сложности 148 инцидентов, в том числе 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 дерева вырваны с корнем", - сообщило руководство провинции. "В 02.44 в районе Кягытхане в результате падения фонарного столба был ранен гражданин, который был госпитализирован и позже скончался в больнице", - отмечается в сообщении. Также в ночь на среду нефтяной танкер сел на мель у района Зейтинбурну, его экипаж удалось эвакуировать, а в районе Эйюпсултан произошел оползень, из-за которого были эвакуированы три общежития, их жители размещены в отелях.

https://ria.ru/20231128/prolivy-1912511507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, стамбул, турция