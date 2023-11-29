Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 29.11.2023 (обновлено: 16:52 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/uragan-1912665667.html
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана - РИА Новости, 29.11.2023
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана
Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул, в городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов, сообщило руководство провинции... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:26
2023-11-29T16:52
в мире
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912692214_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_84814539c8718f9f8132ec7da2406af8.jpg
СТАМБУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул, в городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов, сообщило руководство провинции Стамбул. Синоптики объявили во вторник и среду "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев. Как отметило в пресс-релизе руководство провинции, два аэропорта города выполняют прием и отправку самолетов в обычном режиме, из-за ветра отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в город Бурса. "По состоянию на 13.00 среды по местному времени (совпадает с мск) зафиксированы в общей сложности 148 инцидентов, в том числе 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 дерева вырваны с корнем", - сообщило руководство провинции. "В 02.44 в районе Кягытхане в результате падения фонарного столба был ранен гражданин, который был госпитализирован и позже скончался в больнице", - отмечается в сообщении. Также в ночь на среду нефтяной танкер сел на мель у района Зейтинбурну, его экипаж удалось эвакуировать, а в районе Эйюпсултан произошел оползень, из-за которого были эвакуированы три общежития, их жители размещены в отелях.
https://ria.ru/20231128/prolivy-1912511507.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912692214_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_3166a2514f1c5afcdc9f58998cfa3b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
В Стамбуле один человек погиб из-за урагана

Власти провинции Стамбул сообщили о ранении и гибели человека из-за урагана

© AFP 2023 / BULENT KILICСтамбул во время шторма
Стамбул во время шторма - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
Стамбул во время шторма
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 29 ноя – РИА Новости. Один человек стал жертвой урагана, обрушившегося на Стамбул, в городе зафиксированы несколько подтоплений и других инцидентов, сообщило руководство провинции Стамбул.
Синоптики объявили во вторник и среду "желтый" уровень угрозы в провинции Стамбул из-за ураганов до 80 километров в час и предупредили об угрозе падения деревьев.
Как отметило в пресс-релизе руководство провинции, два аэропорта города выполняют прием и отправку самолетов в обычном режиме, из-за ветра отменены рейсы паромов, в том числе из Стамбула в город Бурса.
"По состоянию на 13.00 среды по местному времени (совпадает с мск) зафиксированы в общей сложности 148 инцидентов, в том числе 9 подтоплений, 27 случаев, когда ветер сорвал крыши, 43 дерева вырваны с корнем", - сообщило руководство провинции.
«
"В 02.44 в районе Кягытхане в результате падения фонарного столба был ранен гражданин, который был госпитализирован и позже скончался в больнице", - отмечается в сообщении.
Также в ночь на среду нефтяной танкер сел на мель у района Зейтинбурну, его экипаж удалось эвакуировать, а в районе Эйюпсултан произошел оползень, из-за которого были эвакуированы три общежития, их жители размещены в отелях.
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Почти полсотни судов ждут прохода через закрытые турецкие проливы
28 ноября, 23:56
 
В миреСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала