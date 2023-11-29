https://ria.ru/20231129/ukraine-1912779261.html
Опрос показал снижение интереса жителей Украины к вступлению в ЕС и НАТО
Опрос показал снижение интереса жителей Украины к вступлению в ЕС и НАТО - РИА Новости, 29.11.2023
Опрос показал снижение интереса жителей Украины к вступлению в ЕС и НАТО
Доля украинцев, выступающих за вступление страны в Евросоюз и НАТО, с июля стала меньше, растет число не определившихся по этому вопросу, следует из опроса,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T23:44
2023-11-29T23:44
2023-11-29T23:44
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Доля украинцев, выступающих за вступление страны в Евросоюз и НАТО, с июля стала меньше, растет число не определившихся по этому вопросу, следует из опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг". Согласно результатам опроса, доля жителей Украины, которые проголосовали бы за вступление в ЕС на референдуме, снизилось по сравнению с показателями июля на 7% и составило 78%. Зато тех, кто не определился с ответом или не хотел бы голосовать, стало больше: теперь их 14% (в июле было 3%). Из опроса следует, что поддержка вступления Украины в НАТО также упала. На конец ноября она составляет 77% по сравнению с 83% в июле, такой же она была в марте 2022 года. Чуть более половины респондентов (53%) считают неприемлемым вступление Украины в НАТО в нынешних границах, в то время как 40% поддерживают идею. Опрос проводился 22-23 ноября, в нем приняли участие тысяча взрослых украинцев. Погрешность составляет 3,1%.
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в мире, украина, евросоюз, нато
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
Опрос показал снижение интереса жителей Украины к вступлению в ЕС и НАТО
Рейтинг: доля украинцев, поддерживающих вступление в ЕС и НАТО, снизилась на 7%
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Доля украинцев, выступающих за вступление страны в Евросоюз и НАТО, с июля стала меньше, растет число не определившихся по этому вопросу, следует из опроса
, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг".
Согласно результатам опроса, доля жителей Украины, которые проголосовали бы за вступление в ЕС на референдуме, снизилось по сравнению с показателями июля на 7% и составило 78%. Зато тех, кто не определился с ответом или не хотел бы голосовать, стало больше: теперь их 14% (в июле было 3%).
Из опроса следует, что поддержка вступления Украины в НАТО также упала. На конец ноября она составляет 77% по сравнению с 83% в июле, такой же она была в марте 2022 года.
Чуть более половины респондентов (53%) считают неприемлемым вступление Украины в НАТО в нынешних границах, в то время как 40% поддерживают идею.
Опрос проводился 22-23 ноября, в нем приняли участие тысяча взрослых украинцев. Погрешность составляет 3,1%.
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