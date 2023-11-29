В Чехии заявили, что Украину может ждать судьба Кипра
Пояр: Украину может ждать судьба Кипра, но мирного договора не будет
© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр считает, что для Украины возможен сценарий Кипра, остров де-факто разделен между греческой и турецкой общинами, но мирный договор с Москвой, по его мнению, маловероятен.
В интервью словацкому изданию Dennik Postoj, отвечая на вопрос о вероятном применении корейского сценария на Украине, Пояр заявил, что вариант Кипра кажется ему более вероятным.
"Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра де-факто оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный. Но возможно, что там установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие. Мирного договора давайте ожидать не будем", - сказал он.
По его мнению, после гипотетического разделения Украины западную ее часть все равно можно будет принять в НАТО и Евросоюз, как в свое время Западную Германию, но обязательным условием ее интеграции будет прекращение огня.
Как заявил советник по безопасности, у него не было завышенных ожиданий от украинского контрнаступления, в связи с чем результаты боевых действий его не удивили.
Пояр добавил, что считает маловероятной победу Украины в ближайшие месяцы или даже годы, но при этом не исключил такой возможности в отдаленной перспективе.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.