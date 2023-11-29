https://ria.ru/20231129/ukraina-1912747282.html

Блинкен ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО

Блинкен ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 29.11.2023

Блинкен ответил на вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина находится на пути в НАТО и вступит туда, когда участники альянса удостоверятся в ее соответствии условиям... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:40

2023-11-29T19:40

2023-11-29T19:40

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ВАШИНГТОН, 29 ноя – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина находится на пути в НАТО и вступит туда, когда участники альянса удостоверятся в ее соответствии условиям членства. "Мы подтвердили обязательства, которые были даны в Вильнюсе, что Украина станет членом НАТО, когда союзники согласятся, что условия выполнены", - заявил он на встрече в Брюсселе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой. "Украина на пути в НАТО, а также в Европейский Союз, где начинается процесс вступления", - добавил Блинкен. По итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО он пообещал, что все участники альянса продолжат снабжать Украину всем необходимым для противоборства с Россией. Блинкен заявил, что украинцы добились в военном отношении "необычайных успехов". "Мы видим это, например, сейчас на Черном море, где Украина отодвинула российский флот и в состоянии экспортировать продовольствие и иную продукцию во внешний мир, который в этом так нуждается", - сказал он. Кулеба, который участвовал в Брюсселе в заседании совета НАТО-Украина, заявил, что услышал от западных союзников "нет" усталости (от конфликта) и ясное "да" продолжению и наращиванию поддержки". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912671441.html

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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