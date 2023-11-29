Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Байдену следует перейти к радикальным мерам на Украине - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 29.11.2023 (обновлено: 20:25 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912734946.html
СМИ: Байдену следует перейти к радикальным мерам на Украине
СМИ: Байдену следует перейти к радикальным мерам на Украине - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: Байдену следует перейти к радикальным мерам на Украине
Президенту США Джо Байдену следует вынудить украинское руководство пойти на мирные переговоры с Россией, чтобы избежать более серьезных последствий для Киева,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:53
2023-11-29T20:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_57b6cb73869ba4c4641dee13063fcec9.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует вынудить украинское руководство пойти на мирные переговоры с Россией, чтобы избежать более серьезных последствий для Киева, пишет Responsible Statecraft."Вашингтону недостаточно призывать к переговорам Украину за закрытыми дверьми. Неразумно также откладывать какую-либо дипломатическую инициативу до следующих президентских выборов в США, которые состоятся почти через год, в надежде, что и украинские силы, и помощь Соединенных Штатов продержатся так долго", — говорится в материале.Отмечается, что нет никаких реалистичных перспектив того, что ВСУ смогут улучшить свои позиции на поле боя. По этой причине автор статьи полагает, что прекращение огня и мирные переговоры были бы лучшим выходом для президента Владимира Зеленского."Украина, возможно, не сможет продержаться так долго, а крупный успех России, включающий завоевание значительно большей украинской территории, поставит администрацию Байдена перед мучительным выбором: принять поражение Украины, которое станет серьезным унижением для США и НАТО, или угрожать прямым вмешательством и рисковать ядерной войной с Москвой", — резюмирует он.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20231128/general-1912502195.html
https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_597c849ab2ce78fc7efdd79f4c5c55ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Джо Байден
СМИ: Байдену следует перейти к радикальным мерам на Украине

RS: Байден должен убедить Зеленского пойти на переговоры с Путиным

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует вынудить украинское руководство пойти на мирные переговоры с Россией, чтобы избежать более серьезных последствий для Киева, пишет Responsible Statecraft.
"Вашингтону недостаточно призывать к переговорам Украину за закрытыми дверьми. Неразумно также откладывать какую-либо дипломатическую инициативу до следующих президентских выборов в США, которые состоятся почти через год, в надежде, что и украинские силы, и помощь Соединенных Штатов продержатся так долго", — говорится в материале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
Генерал ВСУ пришел в ярость из-за просчета Зеленского на Украине
28 ноября, 21:44
Отмечается, что нет никаких реалистичных перспектив того, что ВСУ смогут улучшить свои позиции на поле боя. По этой причине автор статьи полагает, что прекращение огня и мирные переговоры были бы лучшим выходом для президента Владимира Зеленского.
"Украина, возможно, не сможет продержаться так долго, а крупный успех России, включающий завоевание значительно большей украинской территории, поставит администрацию Байдена перед мучительным выбором: принять поражение Украины, которое станет серьезным унижением для США и НАТО, или угрожать прямым вмешательством и рисковать ядерной войной с Москвой", — резюмирует он.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей Caesar - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
"Они сошли с ума". В США забили тревогу из-за ЧП на Украине
Вчера, 16:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала