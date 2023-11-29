https://ria.ru/20231129/ukraina-1912734946.html

СМИ: Байдену следует перейти к радикальным мерам на Украине

СМИ: Байдену следует перейти к радикальным мерам на Украине - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: Байдену следует перейти к радикальным мерам на Украине

Президенту США Джо Байдену следует вынудить украинское руководство пойти на мирные переговоры с Россией, чтобы избежать более серьезных последствий для Киева,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T18:53

2023-11-29T18:53

2023-11-29T20:25

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену следует вынудить украинское руководство пойти на мирные переговоры с Россией, чтобы избежать более серьезных последствий для Киева, пишет Responsible Statecraft."Вашингтону недостаточно призывать к переговорам Украину за закрытыми дверьми. Неразумно также откладывать какую-либо дипломатическую инициативу до следующих президентских выборов в США, которые состоятся почти через год, в надежде, что и украинские силы, и помощь Соединенных Штатов продержатся так долго", — говорится в материале.Отмечается, что нет никаких реалистичных перспектив того, что ВСУ смогут улучшить свои позиции на поле боя. По этой причине автор статьи полагает, что прекращение огня и мирные переговоры были бы лучшим выходом для президента Владимира Зеленского."Украина, возможно, не сможет продержаться так долго, а крупный успех России, включающий завоевание значительно большей украинской территории, поставит администрацию Байдена перед мучительным выбором: принять поражение Украины, которое станет серьезным унижением для США и НАТО, или угрожать прямым вмешательством и рисковать ядерной войной с Москвой", — резюмирует он.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать об этом прямо.В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что армия противника за время контрнаступления потеряла более 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1,9 тысячи бронемашин. А по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, только за ноябрь потери ВСУ составили более 13,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20231128/general-1912502195.html

https://ria.ru/20231129/vsu-1912677154.html

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