https://ria.ru/20231129/ukraina-1912664689.html

Саммит НАТО поставил Украину перед страшным фактом, пишут СМИ

Саммит НАТО поставил Украину перед страшным фактом, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2023

Саммит НАТО поставил Украину перед страшным фактом, пишут СМИ

Главы МИД стран — членов НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine."Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:23

2023-11-29T15:23

2023-11-29T17:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран — членов НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine."Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной", — говорится в публикации.Отмечается, что положение украинских войск не изменится в лучшем случае до июля следующего года, когда Североатлантический альянс будет праздновать свое 75-летие. "Таким образом, кажется более реалистичным нынешний прогноз: США не предпримут никаких шагов к расширению НАТО незадолго до президентских выборов и будут решать проблему украинских требований на уровне риторики", — считает автор статьи.По его мнению, у Украины нет реальных перспектив вступления в блок до выборов в США.В сентябре прошлого года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе члены организации утвердили многолетний пакет поддержки киевского режима, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления, на которых настаивали в Киеве, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на присоединение к альянсу стала одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20231129/stoltenberg-1912600543.html

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912548610.html

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в мире, украина, нато, сша, германия, евросоюз, владимир зеленский, вооруженные силы украины