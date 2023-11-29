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Саммит НАТО поставил Украину перед страшным фактом, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 29.11.2023 (обновлено: 17:07 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912664689.html
Саммит НАТО поставил Украину перед страшным фактом, пишут СМИ
Саммит НАТО поставил Украину перед страшным фактом, пишут СМИ - РИА Новости, 29.11.2023
Саммит НАТО поставил Украину перед страшным фактом, пишут СМИ
Главы МИД стран — членов НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine."Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:23
2023-11-29T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
сша
германия
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран — членов НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine."Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной", — говорится в публикации.Отмечается, что положение украинских войск не изменится в лучшем случае до июля следующего года, когда Североатлантический альянс будет праздновать свое 75-летие. "Таким образом, кажется более реалистичным нынешний прогноз: США не предпримут никаких шагов к расширению НАТО незадолго до президентских выборов и будут решать проблему украинских требований на уровне риторики", — считает автор статьи.По его мнению, у Украины нет реальных перспектив вступления в блок до выборов в США.В сентябре прошлого года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе члены организации утвердили многолетний пакет поддержки киевского режима, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления, на которых настаивали в Киеве, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на присоединение к альянсу стала одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20231129/stoltenberg-1912600543.html
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в мире, украина, нато, сша, германия, евросоюз, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, США, Германия, Евросоюз, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Саммит НАТО поставил Украину перед страшным фактом, пишут СМИ

FA: члены НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета НАТО-Украина в Брюсселе. 29 ноября 2023
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета НАТО-Украина в Брюсселе. 29 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета НАТО-Украина в Брюсселе. 29 ноября 2023
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран — членов НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine.

"Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной", — говорится в публикации.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время встречи министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе. 29 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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Отмечается, что положение украинских войск не изменится в лучшем случае до июля следующего года, когда Североатлантический альянс будет праздновать свое 75-летие.

"Таким образом, кажется более реалистичным нынешний прогноз: США не предпримут никаких шагов к расширению НАТО незадолго до президентских выборов и будут решать проблему украинских требований на уровне риторики", — считает автор статьи.
По его мнению, у Украины нет реальных перспектив вступления в блок до выборов в США.

В сентябре прошлого года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе члены организации утвердили многолетний пакет поддержки киевского режима, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления, на которых настаивали в Киеве, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на присоединение к альянсу стала одной из причин начала специальной военной операции.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОСШАГерманияЕвросоюзВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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