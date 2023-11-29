Саммит НАТО поставил Украину перед страшным фактом, пишут СМИ
FA: члены НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета НАТО-Украина в Брюсселе. 29 ноября 2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед заседанием Совета НАТО-Украина в Брюсселе. 29 ноября 2023
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран — членов НАТО сменили тон при обсуждении конфликта на Украине, пишет Frankfurter Allgemeine.
"Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной", — говорится в публикации.
"Мало кто верит, что ВСУ смогут вырваться из патовой ситуации, поэтому никто не хочет говорить о контрнаступлении следующей весной", — говорится в публикации.
Отмечается, что положение украинских войск не изменится в лучшем случае до июля следующего года, когда Североатлантический альянс будет праздновать свое 75-летие.
"Таким образом, кажется более реалистичным нынешний прогноз: США не предпримут никаких шагов к расширению НАТО незадолго до президентских выборов и будут решать проблему украинских требований на уровне риторики", — считает автор статьи.
"Таким образом, кажется более реалистичным нынешний прогноз: США не предпримут никаких шагов к расширению НАТО незадолго до президентских выборов и будут решать проблему украинских требований на уровне риторики", — считает автор статьи.
По его мнению, у Украины нет реальных перспектив вступления в блок до выборов в США.
В сентябре прошлого года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе члены организации утвердили многолетний пакет поддержки киевского режима, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления, на которых настаивали в Киеве, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
В сентябре прошлого года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В июле на саммите в Вильнюсе члены организации утвердили многолетний пакет поддержки киевского режима, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости ВСУ с натовскими стандартами, создание совета Украина — НАТО и подтверждение права страны на вступление без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления, на которых настаивали в Киеве, блок не обозначил, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
В Москве отмечали, что внимательно наблюдают за ситуацией и помнят, что именно ориентация Украины на присоединение к альянсу стала одной из причин начала специальной военной операции.