https://ria.ru/20231129/ukraina-1912650291.html

Принятие Украины в НАТО привело бы к третьей мировой, заявил МИД Венгрии

Принятие Украины в НАТО привело бы к третьей мировой, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 29.11.2023

Принятие Украины в НАТО привело бы к третьей мировой, заявил МИД Венгрии

Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к Третьей Мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:35

2023-11-29T14:35

2023-11-29T15:53

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БУДАПЕШТ, 29 ноя - РИА Новости. Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к Третьей Мировой войне и потому что Киев систематически нарушает права нацменьшинств, что не соответствует правилам альянса, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."Членство Украины в НАТО несвоевременно по двум причинам. Первая - Вашингтонский договор об основании НАТО, десятая статья которого гласит, что к альянсу могут присоединяться только те страны, которые внесли бы вклад в Североатлантическую безопасность", - сказал Сийярто венгерским журналистам по итогам заседания Совета Украина-НАТО на министерском уровне. По его словам, "сейчас очевидно, что воюющая страна не способствует безопасности региона", наоборот, прием Украины в альянс привел бы НАТО к угрозе прямого столкновения с Россией, что означало бы Третью Мировую войну."Вторая причина, по которой членство Украины в НАТО несвоевременно, заключается в том, что НАТО - это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств", - сказал Сийярто.Глава венгерского МИД отметил, что Будапешт "отвергает все преувеличения о том, что Украина сражается за Европу, европейский мир, европейские демократии". "Это не так, Украина сражается за себя", - сказал он.Венгерский министр ранее заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

https://ria.ru/20231115/ukraina-1909680472.html

https://ria.ru/20231127/nato-1911963928.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, венгрия, нато, петер сийярто, ситуация в днр и лнр