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Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12 - РИА Новости, 29.11.2023
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13:45 29.11.2023 (обновлено: 13:53 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912635489.html
Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12
Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12 - РИА Новости, 29.11.2023
Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12
Число погибших на Украине из-за непогоды увеличилось до 12 человек, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:45
2023-11-29T13:53
в мире
украина
одесская область
игорь клименко
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших на Украине из-за непогоды увеличилось до 12 человек, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. "Сейчас на территории государства осложненных погодных условий нет. Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях. Из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. Пострадали 23 человека, среди них два ребенка", - написал Клименко в своем Telegram-канале. Накануне он сообщил, что из-за непогоды в стране погибли 10 человек. С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации министра, сложилась в Одесской области.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912589415.html
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в мире, украина, одесская область, игорь клименко
В мире, Украина, Одесская область, Игорь Клименко
Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12

Число погибших на Украине из-за непогоды увеличилось до 12 человек

© Фото : ГСЧС УкраиныПоследствия непогоды на Украине
Последствия непогоды на Украине - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : ГСЧС Украины
Последствия непогоды на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших на Украине из-за непогоды увеличилось до 12 человек, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.
«
"Сейчас на территории государства осложненных погодных условий нет. Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях. Из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. Пострадали 23 человека, среди них два ребенка", - написал Клименко в своем Telegram-канале.
Накануне он сообщил, что из-за непогоды в стране погибли 10 человек. С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации министра, сложилась в Одесской области.
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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В миреУкраинаОдесская областьИгорь Клименко
 
 
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