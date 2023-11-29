https://ria.ru/20231129/ukraina-1912635489.html
Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12
Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12 - РИА Новости, 29.11.2023
Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12
Число погибших на Украине из-за непогоды увеличилось до 12 человек, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:45
2023-11-29T13:45
2023-11-29T13:53
в мире
украина
одесская область
игорь клименко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912636773_0:289:2048:1441_1920x0_80_0_0_4948a6edab750a5f974a6c378850153b.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших на Украине из-за непогоды увеличилось до 12 человек, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. "Сейчас на территории государства осложненных погодных условий нет. Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях. Из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. Пострадали 23 человека, среди них два ребенка", - написал Клименко в своем Telegram-канале. Накануне он сообщил, что из-за непогоды в стране погибли 10 человек. С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации министра, сложилась в Одесской области.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912589415.html
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912636773_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4a5267823e91b1e8cc433b6afdafe78f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, одесская область, игорь клименко
В мире, Украина, Одесская область, Игорь Клименко
Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12
Число погибших на Украине из-за непогоды увеличилось до 12 человек