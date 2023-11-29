https://ria.ru/20231129/ukraina-1912635489.html

Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12

Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12 - РИА Новости, 29.11.2023

Число погибших из-за непогоды на Украине возросло до 12

Число погибших на Украине из-за непогоды увеличилось до 12 человек, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:45

2023-11-29T13:45

2023-11-29T13:53

в мире

украина

одесская область

игорь клименко

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число погибших на Украине из-за непогоды увеличилось до 12 человек, сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко. "Сейчас на территории государства осложненных погодных условий нет. Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях. Из-за непогоды, к сожалению, погибли 12 человек. Пострадали 23 человека, среди них два ребенка", - написал Клименко в своем Telegram-канале. Накануне он сообщил, что из-за непогоды в стране погибли 10 человек. С воскресенья в некоторых областях Украины ухудшилась погода, наблюдались снегопады и сильный ветер. Наиболее сложная ситуация, по информации министра, сложилась в Одесской области.

https://ria.ru/20231129/ukraina-1912589415.html

украина

одесская область

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в мире, украина, одесская область, игорь клименко