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В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении жены Буданова - РИА Новости, 29.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:31 29.11.2023 (обновлено: 12:50 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912606345.html
В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении жены Буданова
В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении жены Буданова - РИА Новости, 29.11.2023
В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении жены Буданова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про заявления Киева о "причастности" РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:31
2023-11-29T12:50
специальная военная операция на украине
россия
в мире
кирилл буданов
дмитрий песков
украина
министерство обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про заявления Киева о "причастности" РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова, заявил, что Киев во всем обвиняет Россию - даже в своем существовании.Во вторник украинские СМИ сообщили, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил факт отравления Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. По информации украинских СМИ, у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление, но у самого Буданова отравление не выявили, с его здоровьем все в порядке."Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение", - сказал Песков, отвечая на вопрос как Кремль может отреагировать на обвинения Киева о причастности РФ к отравлении жены главы украинской разведки.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского: он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
https://ria.ru/20231129/otravlenie_budanovoy-1912494462.html
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россия, в мире, кирилл буданов, дмитрий песков, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Кирилл Буданов, Дмитрий Песков, Украина, Министерство обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении жены Буданова

Песков: Украина привычно обвиняет Россию во всем, даже в своем существовании

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про заявления Киева о "причастности" РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова, заявил, что Киев во всем обвиняет Россию - даже в своем существовании.
Во вторник украинские СМИ сообщили, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил факт отравления Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. По информации украинских СМИ, у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление, но у самого Буданова отравление не выявили, с его здоровьем все в порядке.
"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение", - сказал Песков, отвечая на вопрос как Кремль может отреагировать на обвинения Киева о причастности РФ к отравлении жены главы украинской разведки.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского: он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреКирилл БудановДмитрий ПесковУкраинаМинистерство обороны УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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