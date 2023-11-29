В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении жены Буданова
Песков: Украина привычно обвиняет Россию во всем, даже в своем существовании
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве
Вид на Кремль с Парящего моста в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про заявления Киева о "причастности" РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова, заявил, что Киев во всем обвиняет Россию - даже в своем существовании.
Во вторник украинские СМИ сообщили, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил факт отравления Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. По информации украинских СМИ, у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление, но у самого Буданова отравление не выявили, с его здоровьем все в порядке.
"Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение", - сказал Песков, отвечая на вопрос как Кремль может отреагировать на обвинения Киева о причастности РФ к отравлении жены главы украинской разведки.
Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского: он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.