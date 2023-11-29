https://ria.ru/20231129/ukraina-1912606345.html

В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении жены Буданова

В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении жены Буданова - РИА Новости, 29.11.2023

В Кремле прокомментировали обвинения в отравлении жены Буданова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про заявления Киева о "причастности" РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:31

2023-11-29T12:31

2023-11-29T12:50

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря про заявления Киева о "причастности" РФ к отравлению жены главы украинской разведки Кирилла Буданова, заявил, что Киев во всем обвиняет Россию - даже в своем существовании.Во вторник украинские СМИ сообщили, что жену Буданова Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, она находится в больнице Представитель ГУР минобороны Украины Андрей Юсов позже подтвердил факт отравления Будановой тяжелыми металлами, а экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк заявил, что ее отравили мышьяком и ртутью. По информации украинских СМИ, у нескольких сотрудников ГУР минобороны Украины также выявили отравление, но у самого Буданова отравление не выявили, с его здоровьем все в порядке."Украина во всем обвиняет Россию. По-моему, даже в своем существовании обвиняют Россию. Это привычное обвинение", - сказал Песков, отвечая на вопрос как Кремль может отреагировать на обвинения Киева о причастности РФ к отравлении жены главы украинской разведки.Ранее бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен сообщил, что глава украинской разведки Кирилл Буданов представляет реальную угрозу для Владимира Зеленского: он может возглавить заговор генералов против него с целью заключить мир с Россией.

https://ria.ru/20231129/otravlenie_budanovoy-1912494462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, кирилл буданов, дмитрий песков, украина, министерство обороны украины, ситуация в днр и лнр