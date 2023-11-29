Рейтинг@Mail.ru
В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:13 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912595925.html
В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины
В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины - РИА Новости, 29.11.2023
В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины
Глава Евросовета Шарль Мишель признал в интервью радиостанции France Inter, что на данном этапе среди лидеров европейских стран нет согласия относительно... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:13
2023-11-29T12:13
в мире
украина
шарль мишель
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель признал в интервью радиостанции France Inter, что на данном этапе среди лидеров европейских стран нет согласия относительно решений по началу переговоров о членстве Украины в союзе, а также о выделении 50 миллиардов евро на финансирование Киева в течение четырех лет."Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто", - сказал Мишель.Решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также о выделении масштабного финансирования будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС в октябре предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а уже потом выделять деньги Киеву.Мишель приезжал в Будапешт в начале недели для переговоров с премьер-министром Венгрии о приеме Украины в Евросоюз и о финансировании Киева, однако, как признал глава Евросовета, пока переубедить Орбана ему не удалось."Это сложно. Он публично озвучил свою позицию, свои возражения по дополнительной помощи Украине и открытию переговоров с Украиной. Но я не отчаиваюсь, мы продолжим попытки убеждения с использованием всех возможных аргументов, чтобы попытаться принять решения", - сказал глава Европейского совета.Ранее глава бельгийского МИД Аджа Лябиб, сообщила, что Бельгия, которая с января будет председательствовать в Совете ЕС, пока не определилась с поддержкой решения о начале переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
https://ria.ru/20231125/es-1911765763.html
https://ria.ru/20231122/ukraina-1911204363.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, шарль мишель, евросоюз
В мире, Украина, Шарль Мишель, Евросоюз
В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины

Мишель признал отсутствие в ЕС согласия по началу переговоров о членстве Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель признал в интервью радиостанции France Inter, что на данном этапе среди лидеров европейских стран нет согласия относительно решений по началу переговоров о членстве Украины в союзе, а также о выделении 50 миллиардов евро на финансирование Киева в течение четырех лет.
"Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто", - сказал Мишель.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
На Западе призвали Украину и ЕС ждать "худшего кошмара"
25 ноября, 02:35
Решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также о выделении масштабного финансирования будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС в октябре предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а уже потом выделять деньги Киеву.
Мишель приезжал в Будапешт в начале недели для переговоров с премьер-министром Венгрии о приеме Украины в Евросоюз и о финансировании Киева, однако, как признал глава Евросовета, пока переубедить Орбана ему не удалось.
«
"Это сложно. Он публично озвучил свою позицию, свои возражения по дополнительной помощи Украине и открытию переговоров с Украиной. Но я не отчаиваюсь, мы продолжим попытки убеждения с использованием всех возможных аргументов, чтобы попытаться принять решения", - сказал глава Европейского совета.
Ранее глава бельгийского МИД Аджа Лябиб, сообщила, что Бельгия, которая с января будет председательствовать в Совете ЕС, пока не определилась с поддержкой решения о начале переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
"Какой скандал". Во Франции пришли в ярость из-за решения ЕС по Украине
22 ноября, 22:59
 
В миреУкраинаШарль МишельЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала