https://ria.ru/20231129/ukraina-1912595925.html

В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины

В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины - РИА Новости, 29.11.2023

В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины

Глава Евросовета Шарль Мишель признал в интервью радиостанции France Inter, что на данном этапе среди лидеров европейских стран нет согласия относительно... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:13

2023-11-29T12:13

2023-11-29T12:13

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украина

шарль мишель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель признал в интервью радиостанции France Inter, что на данном этапе среди лидеров европейских стран нет согласия относительно решений по началу переговоров о членстве Украины в союзе, а также о выделении 50 миллиардов евро на финансирование Киева в течение четырех лет."Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто", - сказал Мишель.Решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также о выделении масштабного финансирования будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС в октябре предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а уже потом выделять деньги Киеву.Мишель приезжал в Будапешт в начале недели для переговоров с премьер-министром Венгрии о приеме Украины в Евросоюз и о финансировании Киева, однако, как признал глава Евросовета, пока переубедить Орбана ему не удалось."Это сложно. Он публично озвучил свою позицию, свои возражения по дополнительной помощи Украине и открытию переговоров с Украиной. Но я не отчаиваюсь, мы продолжим попытки убеждения с использованием всех возможных аргументов, чтобы попытаться принять решения", - сказал глава Европейского совета.Ранее глава бельгийского МИД Аджа Лябиб, сообщила, что Бельгия, которая с января будет председательствовать в Совете ЕС, пока не определилась с поддержкой решения о начале переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20231125/es-1911765763.html

https://ria.ru/20231122/ukraina-1911204363.html

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в мире, украина, шарль мишель, евросоюз