В ЕС признали отсутствие согласия по началу переговоров о членстве Украины
Мишель признал отсутствие в ЕС согласия по началу переговоров о членстве Украины
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель признал в интервью радиостанции France Inter, что на данном этапе среди лидеров европейских стран нет согласия относительно решений по началу переговоров о членстве Украины в союзе, а также о выделении 50 миллиардов евро на финансирование Киева в течение четырех лет.
"Сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными. На данном этапе единогласия не достигнуто", - сказал Мишель.
Решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, а также о выделении масштабного финансирования будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.
Ранее советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Венгрия на саммите ЕС в октябре предложила странам ЕС сначала разработать новую стратегию в конфликте на Украине, а уже потом выделять деньги Киеву.
Мишель приезжал в Будапешт в начале недели для переговоров с премьер-министром Венгрии о приеме Украины в Евросоюз и о финансировании Киева, однако, как признал глава Евросовета, пока переубедить Орбана ему не удалось.
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"Это сложно. Он публично озвучил свою позицию, свои возражения по дополнительной помощи Украине и открытию переговоров с Украиной. Но я не отчаиваюсь, мы продолжим попытки убеждения с использованием всех возможных аргументов, чтобы попытаться принять решения", - сказал глава Европейского совета.
Ранее глава бельгийского МИД Аджа Лябиб, сообщила, что Бельгия, которая с января будет председательствовать в Совете ЕС, пока не определилась с поддержкой решения о начале переговоров с Украиной по вступлению в Евросоюз.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.