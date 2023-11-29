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На Украине выписали повестку 86-летней женщине - РИА Новости, 29.11.2023
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11:55 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912589415.html
На Украине выписали повестку 86-летней женщине
На Украине выписали повестку 86-летней женщине - РИА Новости, 29.11.2023
На Украине выписали повестку 86-летней женщине
В Днепропетровске на Украине выписали повестку 86-летней женщине с медицинским образованием, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:55
2023-11-29T11:55
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В Днепропетровске на Украине выписали повестку 86-летней женщине с медицинским образованием, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "В Днепре (так после переименования на Украине называют Днепропетровск – ред.) выписали повестку 86-летней бабушке, у которой есть медицинское образование", - говорится в сообщении. По информации "Страны", об этом рассказала внучка женщины у себя в соцсетях. По ее словам, бабушка выехала из Артемовска в марте 2022 года, в Днепропетровске у нее есть временная регистрация. С 1 октября, согласно постановлению украинского правительства, женщины-медики на Украине должны встать на воинский учет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
https://ria.ru/20231005/ukraine-1900826099.html
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РИА Новости
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в мире, украина, днепропетровск
В мире, Украина, Днепропетровск
На Украине выписали повестку 86-летней женщине

В Днепропетровске 86-летняя женщина с медицинским образованием получила повестку

© iStock.com / I_ValentinГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / I_Valentin
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. В Днепропетровске на Украине выписали повестку 86-летней женщине с медицинским образованием, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"В Днепре (так после переименования на Украине называют Днепропетровск – ред.) выписали повестку 86-летней бабушке, у которой есть медицинское образование", - говорится в сообщении.
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По информации "Страны", об этом рассказала внучка женщины у себя в соцсетях. По ее словам, бабушка выехала из Артемовска в марте 2022 года, в Днепропетровске у нее есть временная регистрация. С 1 октября, согласно постановлению украинского правительства, женщины-медики на Украине должны встать на воинский учет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Ряд источников сообщали РИА Новости, что в разных городах Украины в пункты мобилизации забирают всех мужчин без разбора. Также различные источники, в том числе сами украинские мобилизованные, попавшие в плен, рассказывали РИА Новости, что вскоре после призыва оказывались на передовых позициях, не пройдя подготовку.
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