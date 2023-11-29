https://ria.ru/20231129/ukraina-1912581756.html

Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт

Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт - РИА Новости, 29.11.2023

Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО - Украина заявил, что его страна не просит отправки американских войск для участия в РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T11:32

2023-11-29T11:32

2023-11-29T11:32

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО - Украина заявил, что его страна не просит отправки американских войск для участия в украинском конфликте. Также он выразил надежду, что конгресс США найдет решение для поддержки как Израиля, так и Украины. "Лучший способ избежать отправки ваших собственных военных на войну - это помочь другой стране сражаться на своей войне. И мы никогда не просили - я бы хотел еще раз подчеркнуть - Украина никогда не просила (отправки) американских войск. И это вопрос принципа, это то, что сильно отличает нас от других. Наша сделка очень справедлива: вы даете все, что нам нужно, а мы сражаемся. Мы не просим вас пожертвовать своими жизнями", - заявил Кулеба. В конце июня официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину, и президент Джо Байден дал это понять совершенно четко.

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Кирилл Волков

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