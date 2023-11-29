https://ria.ru/20231129/ukraina-1912581756.html
Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт
Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт - РИА Новости, 29.11.2023
Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО - Украина заявил, что его страна не просит отправки американских войск для участия в РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:32
2023-11-29T11:32
2023-11-29T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дмитрий кулеба
мид украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102675/48/1026754800_0:107:2000:1232_1920x0_80_0_0_b9e54eaf23497de3afe7cd0f6fb19d63.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО - Украина заявил, что его страна не просит отправки американских войск для участия в украинском конфликте. Также он выразил надежду, что конгресс США найдет решение для поддержки как Израиля, так и Украины. "Лучший способ избежать отправки ваших собственных военных на войну - это помочь другой стране сражаться на своей войне. И мы никогда не просили - я бы хотел еще раз подчеркнуть - Украина никогда не просила (отправки) американских войск. И это вопрос принципа, это то, что сильно отличает нас от других. Наша сделка очень справедлива: вы даете все, что нам нужно, а мы сражаемся. Мы не просим вас пожертвовать своими жизнями", - заявил Кулеба. В конце июня официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину, и президент Джо Байден дал это понять совершенно четко.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102675/48/1026754800_109:0:1892:1337_1920x0_80_0_0_15f68f8908883d0776dd0c12e3e0fe9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дмитрий кулеба, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт
Кулеба: Украина никогда не просила отправить американские войска на фронт