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Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912581756.html
Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт
Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт - РИА Новости, 29.11.2023
Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО - Украина заявил, что его страна не просит отправки американских войск для участия в РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T11:32
2023-11-29T11:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дмитрий кулеба
мид украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО - Украина заявил, что его страна не просит отправки американских войск для участия в украинском конфликте. Также он выразил надежду, что конгресс США найдет решение для поддержки как Израиля, так и Украины. "Лучший способ избежать отправки ваших собственных военных на войну - это помочь другой стране сражаться на своей войне. И мы никогда не просили - я бы хотел еще раз подчеркнуть - Украина никогда не просила (отправки) американских войск. И это вопрос принципа, это то, что сильно отличает нас от других. Наша сделка очень справедлива: вы даете все, что нам нужно, а мы сражаемся. Мы не просим вас пожертвовать своими жизнями", - заявил Кулеба. В конце июня официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину, и президент Джо Байден дал это понять совершенно четко.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
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в мире, украина, сша, дмитрий кулеба, мид украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил, что Украина не просит отправить американских солдат на фронт

Кулеба: Украина никогда не просила отправить американские войска на фронт

© AP Photo / Mel EvansАмериканские солдаты
Американские солдаты - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Mel Evans
Американские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием совета НАТО - Украина заявил, что его страна не просит отправки американских войск для участия в украинском конфликте.
Также он выразил надежду, что конгресс США найдет решение для поддержки как Израиля, так и Украины.
"Лучший способ избежать отправки ваших собственных военных на войну - это помочь другой стране сражаться на своей войне. И мы никогда не просили - я бы хотел еще раз подчеркнуть - Украина никогда не просила (отправки) американских войск. И это вопрос принципа, это то, что сильно отличает нас от других. Наша сделка очень справедлива: вы даете все, что нам нужно, а мы сражаемся. Мы не просим вас пожертвовать своими жизнями", - заявил Кулеба.
В конце июня официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не намерены отправлять свои войска на Украину, и президент Джо Байден дал это понять совершенно четко.
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