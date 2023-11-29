https://ria.ru/20231129/ukraina-1912569592.html
СМИ: американские штаты получили миллиарды долларов из-за поддержки Украины
СМИ: американские штаты получили миллиарды долларов из-за поддержки Украины - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: американские штаты получили миллиарды долларов из-за поддержки Украины
Некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Украине, пишет агентство Reuters. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:56
2023-11-29T10:56
2023-11-29T11:50
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Украине, пишет агентство Reuters."Администрация Байдена распространила информацию о том, что американские штаты получили выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины, в попытке заручиться большей поддержкой со стороны республиканцев, проголосовавших против помощи для Киева", — говорится в публикации. Так, отмечается в статье, самые значительные суммы достались Пенсильвании, Аризоне и Техасу."Наибольшие доходы в размере 2,364 миллиарда долларов получил штат Пенсильвания. Согласно документам, в штат поступили значительные инвестиции на создание оружия и боеприпасов. Штат Аризона <…> получил прибыль в размере 2,196 миллиардов долларов. В штат Техас поступило порядка 1,45 миллиарда долларов в качестве финансирования производства снарядов калибра 155 миллиметров и прочих вооружений", — пишет автор. Пенсильвания и Аризона относятся к так называемым колеблющимся штатам, голосование в которых может оказаться решающим для Джо Байдена на президентских выборах 2024 года. По мнению автора, таким способом Белый дом пытается привлечь на свою сторону больше республиканцев при обсуждении дальнейшего финансирования Украины. Тем не менее, уверен он, здесь еще предстоит пройти "очень трудный путь". Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912548610.html
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в мире, украина, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, США
СМИ: американские штаты получили миллиарды долларов из-за поддержки Украины
Reuters: штаты США получили миллиарды долларов в обмен на помощь Украине
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Украине, пишет агентство Reuters
.
"Администрация Байдена распространила информацию о том, что американские штаты получили выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины, в попытке заручиться большей поддержкой со стороны республиканцев, проголосовавших против помощи для Киева", — говорится в публикации.
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Так, отмечается в статье, самые значительные суммы достались Пенсильвании, Аризоне и Техасу.
"Наибольшие доходы в размере 2,364 миллиарда долларов получил штат Пенсильвания. Согласно документам, в штат поступили значительные инвестиции на создание оружия и боеприпасов. Штат Аризона <…> получил прибыль в размере 2,196 миллиардов долларов. В штат Техас поступило порядка 1,45 миллиарда долларов в качестве финансирования производства снарядов калибра 155 миллиметров и прочих вооружений", — пишет автор.
Пенсильвания и Аризона относятся к так называемым колеблющимся штатам, голосование в которых может оказаться решающим для Джо Байдена на президентских выборах 2024 года.
По мнению автора, таким способом Белый дом пытается привлечь на свою сторону больше республиканцев при обсуждении дальнейшего финансирования Украины. Тем не менее, уверен он, здесь еще предстоит пройти "очень трудный путь".
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС
начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. В частности, контролируемая республиканцами палата представителей конгресса США тормозит утверждение запроса Белого дома о дополнительных бюджетных ассигнованиях, включая 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Кроме того, внимание Запада ослабло из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, и в Киеве опасаются, что это может предвещать конец американской поддержки.
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