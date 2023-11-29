https://ria.ru/20231129/ukraina-1912568398.html

МИД России прокомментировал слова Арахамии о переговорах в 2022 году

МИД России прокомментировал слова Арахамии о переговорах в 2022 году - РИА Новости, 29.11.2023

МИД России прокомментировал слова Арахамии о переговорах в 2022 году

Признания депутата Верховной рады Давида Арахамии о роли экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и РФ весной 2022 года показывают... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:52

2023-11-29T10:52

2023-11-29T11:07

специальная военная операция на украине

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в мире

давид арахамия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Признания депутата Верховной рады Давида Арахамии о роли экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и РФ весной 2022 года показывают зависимость, марионеточность режима Зеленского от Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать"."Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.По ее словам, эти заявления также демонстрируют "полную зависимость (киевского режима - ред.) от англосаксконских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится".

https://ria.ru/20231128/mir-1912493704.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, давид арахамия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр