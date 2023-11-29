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МИД России прокомментировал слова Арахамии о переговорах в 2022 году - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 29.11.2023 (обновлено: 11:07 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912568398.html
МИД России прокомментировал слова Арахамии о переговорах в 2022 году
МИД России прокомментировал слова Арахамии о переговорах в 2022 году - РИА Новости, 29.11.2023
МИД России прокомментировал слова Арахамии о переговорах в 2022 году
Признания депутата Верховной рады Давида Арахамии о роли экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и РФ весной 2022 года показывают... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:52
2023-11-29T11:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
давид арахамия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Признания депутата Верховной рады Давида Арахамии о роли экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и РФ весной 2022 года показывают зависимость, марионеточность режима Зеленского от Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать"."Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.По ее словам, эти заявления также демонстрируют "полную зависимость (киевского режима - ред.) от англосаксконских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится".
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россия, украина, в мире, давид арахамия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Давид Арахамия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Ситуация в ДНР и ЛНР
МИД России прокомментировал слова Арахамии о переговорах в 2022 году

Захарова: Украина сама призналась в марионеточном характере режима Зеленского

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
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Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Признания депутата Верховной рады Давида Арахамии о роли экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и РФ весной 2022 года показывают зависимость, марионеточность режима Зеленского от Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
"Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.
По ее словам, эти заявления также демонстрируют "полную зависимость (киевского режима - ред.) от англосаксконских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится".
Владимир Мединский
Мединский рассказал, что было бы, если бы Киев подписал мир в 2022 году
28 ноября, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДавид АрахамияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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