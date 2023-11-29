МИД России прокомментировал слова Арахамии о переговорах в 2022 году
Захарова: Украина сама призналась в марионеточном характере режима Зеленского
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Признания депутата Верховной рады Давида Арахамии о роли экс-премьера Британии Бориса Джонсона в срыве диалога между Украиной и РФ весной 2022 года показывают зависимость, марионеточность режима Зеленского от Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
"Наконец-то украинская сторона сама призналась в том, о чем мы говорили все это время. Эти откровения Арахамии убедительно свидетельствуют: инсценировка в Буче была организована Киевом как предлог для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Все это еще раз подтверждает марионеточный характер режима Зеленского", - заявила Захарова на брифинге для СМИ.
По ее словам, эти заявления также демонстрируют "полную зависимость (киевского режима - ред.) от англосаксконских кукловодов, которые управляют им буквально как заблагорассудится".