https://ria.ru/20231129/ukraina-1912548610.html

Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России

Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 29.11.2023

Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России

Антироссийские санкции не помогли Украине получить преимущество и изменить ход конфликта, пишет Politico. "Действительно, масштабы этих санкций были... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:02

2023-11-29T10:02

2023-11-29T10:02

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции не помогли Украине получить преимущество и изменить ход конфликта, пишет Politico. "Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны. А в 2022 году, когда значительная их часть вступила в силу, Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС)", — заявил в статье аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд. В материале отмечается, что экономические санкции, которые когда-то считались главным оружием Запада, оказались бесполезными. "Многие западные компании продолжают покупать и экспортировать в Россию через различных посредников", — указывается в статье. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912545139.html

https://ria.ru/20231129/gosdolg-1912362105.html

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россия, украина, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире