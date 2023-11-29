Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России
Politico: санкции против РФ не смогли изменить ход конфликта в пользу Украины
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции не помогли Украине получить преимущество и изменить ход конфликта, пишет Politico.
"Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны. А в 2022 году, когда значительная их часть вступила в силу, Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС)", — заявил в статье аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.
"Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны. А в 2022 году, когда значительная их часть вступила в силу, Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС)", — заявил в статье аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.
В материале отмечается, что экономические санкции, которые когда-то считались главным оружием Запада, оказались бесполезными.
"Многие западные компании продолжают покупать и экспортировать в Россию через различных посредников", — указывается в статье.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
"Многие западные компании продолжают покупать и экспортировать в Россию через различных посредников", — указывается в статье.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.