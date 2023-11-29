Рейтинг@Mail.ru
Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:02 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ukraina-1912548610.html
Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России
Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 29.11.2023
Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России
Антироссийские санкции не помогли Украине получить преимущество и изменить ход конфликта, пишет Politico. "Действительно, масштабы этих санкций были... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T10:02
2023-11-29T10:02
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808315518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b5f4f4b86794699177577ae049d6caf.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции не помогли Украине получить преимущество и изменить ход конфликта, пишет Politico. "Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны. А в 2022 году, когда значительная их часть вступила в силу, Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС)", — заявил в статье аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд. В материале отмечается, что экономические санкции, которые когда-то считались главным оружием Запада, оказались бесполезными. "Многие западные компании продолжают покупать и экспортировать в Россию через различных посредников", — указывается в статье. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231129/zelenskiy-1912545139.html
https://ria.ru/20231129/gosdolg-1912362105.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808315518_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_aa5d2e5ec472577e2c433890322c6005.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
Не смогли. На Западе сделали шокирующее заявление о России

Politico: санкции против РФ не смогли изменить ход конфликта в пользу Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Антироссийские санкции не помогли Украине получить преимущество и изменить ход конфликта, пишет Politico.

"Действительно, масштабы этих санкций были беспрецедентными и имели последствия для российской экономики. Однако они лишь незначительно изменили ход войны. А в 2022 году, когда значительная их часть вступила в силу, Россия впервые в своей истории обогнала Германию по объему валового внутреннего продукта (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС)", — заявил в статье аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Во Франции назвали неожиданное государство, которое избавится от Зеленского
09:37
В материале отмечается, что экономические санкции, которые когда-то считались главным оружием Запада, оказались бесполезными.

"Многие западные компании продолжают покупать и экспортировать в Россию через различных посредников", — указывается в статье.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Пришли в замешательство. Чего Запад не ожидал от России
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала