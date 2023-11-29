https://ria.ru/20231129/uilan-1912670853.html

Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии

Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии - РИА Новости, 29.11.2023

Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии

Заключенный ударил по лицу осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в мордовской колонии, сообщила пресс-служба управления ФСИН России по республике. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T15:38

2023-11-29T15:38

2023-11-29T17:47

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заключенный ударил по лицу осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в мордовской колонии, сообщила пресс-служба управления ФСИН России по республике."На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между П. Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица", — говорится в заявлении.Уточняется, что сотрудники учреждения немедленно пресекли конфликт и доставили его участников в медчасть. При осмотре Уилана фельдшер обнаружила ссадину под глазом. Само происшествие засняли камеры видеонаблюдения. Как отметили в ведомстве, проводится проверка, материалы которой направят в ОМВД по Зубово-Полянскому муниципальному району Мордовии. В свою очередь, адвокат Уилана Владимир Жеребенков рассказал РИА Новости, что не в курсе деталей произошедшего, но предположил, что "какое-то недопонимание было". "Там достаточно серьезный контроль, все находятся под камерами. К тому же он морской пехотинец, у него серьезная спецподготовка, боевой офицер, два раза воевал в Ираке. Если бы что-то было, он бы сразу поставил на место, я жалею того, кто напал", — сказал собеседник агентства.По его словам, американские власти давно и пока безуспешно пытаются обменять бывшего морпеха. "Уже давно сидит — всех обменяли, а его нет, все на нервах", — добавил правозащитник.Американца задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждала, что он стал жертвой провокации: Уилану передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фотографии из поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.

https://ria.ru/20231129/onk-1912681049.html

https://ria.ru/20231024/uilan-1904966847.html

https://ria.ru/20230411/griner-1864616512.html

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происшествия, ирак, москва, сергиев посад, пол уилан, владимир жеребенков, фсб