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Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии - РИА Новости, 29.11.2023
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15:38 29.11.2023 (обновлено: 17:47 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/uilan-1912670853.html
Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии - РИА Новости, 29.11.2023
Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии
Заключенный ударил по лицу осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в мордовской колонии, сообщила пресс-служба управления ФСИН России по республике. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T15:38
2023-11-29T17:47
происшествия
ирак
москва
сергиев посад
пол уилан
владимир жеребенков
фсб
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заключенный ударил по лицу осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в мордовской колонии, сообщила пресс-служба управления ФСИН России по республике."На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между П. Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица", — говорится в заявлении.Уточняется, что сотрудники учреждения немедленно пресекли конфликт и доставили его участников в медчасть. При осмотре Уилана фельдшер обнаружила ссадину под глазом. Само происшествие засняли камеры видеонаблюдения. Как отметили в ведомстве, проводится проверка, материалы которой направят в ОМВД по Зубово-Полянскому муниципальному району Мордовии. В свою очередь, адвокат Уилана Владимир Жеребенков рассказал РИА Новости, что не в курсе деталей произошедшего, но предположил, что "какое-то недопонимание было". "Там достаточно серьезный контроль, все находятся под камерами. К тому же он морской пехотинец, у него серьезная спецподготовка, боевой офицер, два раза воевал в Ираке. Если бы что-то было, он бы сразу поставил на место, я жалею того, кто напал", — сказал собеседник агентства.По его словам, американские власти давно и пока безуспешно пытаются обменять бывшего морпеха. "Уже давно сидит — всех обменяли, а его нет, все на нервах", — добавил правозащитник.Американца задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждала, что он стал жертвой провокации: Уилану передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фотографии из поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
https://ria.ru/20231129/onk-1912681049.html
https://ria.ru/20231024/uilan-1904966847.html
https://ria.ru/20230411/griner-1864616512.html
ирак
москва
сергиев посад
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происшествия, ирак, москва, сергиев посад, пол уилан, владимир жеребенков, фсб
Происшествия, Ирак, Москва, Сергиев Посад, Пол Уилан, Владимир Жеребенков, ФСБ
Осужденного за шпионаж Уилана ударили по лицу в мордовской колонии

Осужденного за шпионаж американца Уилана ударили по лицу в колонии в Мордовии

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГражданин США Пол Уилан
Гражданин США Пол Уилан - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Гражданин США Пол Уилан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заключенный ударил по лицу осужденного за шпионаж американца Пола Уилана в мордовской колонии, сообщила пресс-служба управления ФСИН России по республике.
"На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между П. Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица", — говорится в заявлении.
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Уточняется, что сотрудники учреждения немедленно пресекли конфликт и доставили его участников в медчасть. При осмотре Уилана фельдшер обнаружила ссадину под глазом. Само происшествие засняли камеры видеонаблюдения.
Как отметили в ведомстве, проводится проверка, материалы которой направят в ОМВД по Зубово-Полянскому муниципальному району Мордовии.
В свою очередь, адвокат Уилана Владимир Жеребенков рассказал РИА Новости, что не в курсе деталей произошедшего, но предположил, что "какое-то недопонимание было".
"Там достаточно серьезный контроль, все находятся под камерами. К тому же он морской пехотинец, у него серьезная спецподготовка, боевой офицер, два раза воевал в Ираке. Если бы что-то было, он бы сразу поставил на место, я жалею того, кто напал", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, американские власти давно и пока безуспешно пытаются обменять бывшего морпеха.
"Уже давно сидит — всех обменяли, а его нет, все на нервах", — добавил правозащитник.
Американца задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время шпионской акции. Защита утверждала, что он стал жертвой провокации: Уилану передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фотографии из поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.
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