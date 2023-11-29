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Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи

Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи - РИА Новости, 29.11.2023

Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи

Украинские боевики ударили по жилому сектору города Пологи в Запорожской области, ранения получила местная жительница, сообщили журналистам в местных... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T14:32

2023-11-29T14:32

2023-11-29T14:32

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Украинские боевики ударили по жилому сектору города Пологи в Запорожской области, ранения получила местная жительница, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "Боевики ВСУ нанесли массированный ракетный удар по частному сектору города Пологи. Пять ракет ударили по улицам Толстова, Запорожская, Грибоедова и Осипенко. Одна ракета не взорвалась, на месте будут работать саперы для обезвреживания. Полностью разрушен один дом, еще 11 домов и хозпостройки повреждены. При обстреле пострадала одна женщина, ее оперируют, состояние тяжелое", - рассказали в оперативных службах.

запорожская область

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, вооруженные силы украины