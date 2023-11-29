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Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи
Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи - РИА Новости, 29.11.2023
Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи
Украинские боевики ударили по жилому сектору города Пологи в Запорожской области, ранения получила местная жительница, сообщили журналистам в местных... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:32
2023-11-29T14:32
2023-11-29T14:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Украинские боевики ударили по жилому сектору города Пологи в Запорожской области, ранения получила местная жительница, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "Боевики ВСУ нанесли массированный ракетный удар по частному сектору города Пологи. Пять ракет ударили по улицам Толстова, Запорожская, Грибоедова и Осипенко. Одна ракета не взорвалась, на месте будут работать саперы для обезвреживания. Полностью разрушен один дом, еще 11 домов и хозпостройки повреждены. При обстреле пострадала одна женщина, ее оперируют, состояние тяжелое", - рассказали в оперативных службах.
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи
При обстреле запорожского города Пологи пострадала женщина