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Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи - РИА Новости, 29.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/udar-1912649124.html
Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи
Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи - РИА Новости, 29.11.2023
Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи
Украинские боевики ударили по жилому сектору города Пологи в Запорожской области, ранения получила местная жительница, сообщили журналистам в местных... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T14:32
2023-11-29T14:32
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Украинские боевики ударили по жилому сектору города Пологи в Запорожской области, ранения получила местная жительница, сообщили журналистам в местных оперативных службах. "Боевики ВСУ нанесли массированный ракетный удар по частному сектору города Пологи. Пять ракет ударили по улицам Толстова, Запорожская, Грибоедова и Осипенко. Одна ракета не взорвалась, на месте будут работать саперы для обезвреживания. Полностью разрушен один дом, еще 11 домов и хозпостройки повреждены. При обстреле пострадала одна женщина, ее оперируют, состояние тяжелое", - рассказали в оперативных службах.
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинские военные нанесли удар по запорожскому городу Пологи

При обстреле запорожского города Пологи пострадала женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. Украинские боевики ударили по жилому сектору города Пологи в Запорожской области, ранения получила местная жительница, сообщили журналистам в местных оперативных службах.
"Боевики ВСУ нанесли массированный ракетный удар по частному сектору города Пологи. Пять ракет ударили по улицам Толстова, Запорожская, Грибоедова и Осипенко. Одна ракета не взорвалась, на месте будут работать саперы для обезвреживания. Полностью разрушен один дом, еще 11 домов и хозпостройки повреждены. При обстреле пострадала одна женщина, ее оперируют, состояние тяжелое", - рассказали в оперативных службах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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