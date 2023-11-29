https://ria.ru/20231129/tramp-1912772863.html

В конгрессе рассказали о реакции Трампа на поражение на выборах в 2020 году

В конгрессе рассказали о реакции Трампа на поражение на выборах в 2020 году - РИА Новости, 29.11.2023

В конгрессе рассказали о реакции Трампа на поражение на выборах в 2020 году

Бывшая конгрессвумен Лиз Чейни в своей новой книге утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп после поражения на выборах и событий вокруг Капитолия в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T22:20

2023-11-29T22:20

2023-11-29T22:28

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ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Лиз Чейни в своей новой книге утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп после поражения на выборах и событий вокруг Капитолия в январе 2021 года потерял аппетит и впал в депрессию. Как сообщает телеканал CNN, в своей книге Чейни пишет о визите конгрессмена Кевина Маккарти в имение Трампа во Флориде через несколько недель после штурма Капитолия. Сама Чейни удивилась совместной фотографии политиков и спросила о поездке у Маккарти. "Трамп не ест, они попросили меня повидаться с ним", - якобы ответил тот. Как утверждает Чейни, Маккарти говорил, будто Трамп "очень депрессивен". При этом представитель Маккарти на запрос телеканала о комментарии заявил, что Чейни распространяет на бывшего коллегу-законодателя свое негативное отношение к Трампу. Чейни была одной из 10 членов республиканской партии, голосовавших за импичмент Трампа в 2021 году. Впоследствии она не смогла переизбраться в палату представителей, проиграв кандидату, которого поддержал экс-президент. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.

https://ria.ru/20231129/ssha-1912638725.html

https://ria.ru/20231006/trump-1901085063.html

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

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в мире, сша, флорида, кевин маккарти, дональд трамп, джо байден