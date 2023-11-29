Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе рассказали о реакции Трампа на поражение на выборах в 2020 году - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 29.11.2023 (обновлено: 22:28 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/tramp-1912772863.html
В конгрессе рассказали о реакции Трампа на поражение на выборах в 2020 году
В конгрессе рассказали о реакции Трампа на поражение на выборах в 2020 году - РИА Новости, 29.11.2023
В конгрессе рассказали о реакции Трампа на поражение на выборах в 2020 году
Бывшая конгрессвумен Лиз Чейни в своей новой книге утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп после поражения на выборах и событий вокруг Капитолия в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T22:20
2023-11-29T22:28
в мире
сша
флорида
кевин маккарти
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888079587_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_dda7315869d7f1698a9aa62d959a5239.jpg
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Лиз Чейни в своей новой книге утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп после поражения на выборах и событий вокруг Капитолия в январе 2021 года потерял аппетит и впал в депрессию. Как сообщает телеканал CNN, в своей книге Чейни пишет о визите конгрессмена Кевина Маккарти в имение Трампа во Флориде через несколько недель после штурма Капитолия. Сама Чейни удивилась совместной фотографии политиков и спросила о поездке у Маккарти. "Трамп не ест, они попросили меня повидаться с ним", - якобы ответил тот. Как утверждает Чейни, Маккарти говорил, будто Трамп "очень депрессивен". При этом представитель Маккарти на запрос телеканала о комментарии заявил, что Чейни распространяет на бывшего коллегу-законодателя свое негативное отношение к Трампу. Чейни была одной из 10 членов республиканской партии, голосовавших за импичмент Трампа в 2021 году. Впоследствии она не смогла переизбраться в палату представителей, проиграв кандидату, которого поддержал экс-президент. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.
https://ria.ru/20231129/ssha-1912638725.html
https://ria.ru/20231006/trump-1901085063.html
https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html
сша
флорида
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888079587_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_e98b2ecafc05a00171e994cafc02bec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, флорида, кевин маккарти, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Флорида, Кевин Маккарти, Дональд Трамп, Джо Байден
В конгрессе рассказали о реакции Трампа на поражение на выборах в 2020 году

Конгрессвумен: Трамп потерял аппетит после поражения на выборах в 2020 году

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 ноя - РИА Новости. Бывшая конгрессвумен Лиз Чейни в своей новой книге утверждает, что экс-президент США Дональд Трамп после поражения на выборах и событий вокруг Капитолия в январе 2021 года потерял аппетит и впал в депрессию.
Как сообщает телеканал CNN, в своей книге Чейни пишет о визите конгрессмена Кевина Маккарти в имение Трампа во Флориде через несколько недель после штурма Капитолия. Сама Чейни удивилась совместной фотографии политиков и спросила о поездке у Маккарти.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Трамп обвинил Байдена в упадке США и утрате американской мечты
Вчера, 13:55
"Трамп не ест, они попросили меня повидаться с ним", - якобы ответил тот. Как утверждает Чейни, Маккарти говорил, будто Трамп "очень депрессивен".
При этом представитель Маккарти на запрос телеканала о комментарии заявил, что Чейни распространяет на бывшего коллегу-законодателя свое негативное отношение к Трампу.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Военный эксперт оценил шансы Трампа стать спикером палаты представителей
6 октября, 23:03
Чейни была одной из 10 членов республиканской партии, голосовавших за импичмент Трампа в 2021 году. Впоследствии она не смогла переизбраться в палату представителей, проиграв кандидату, которого поддержал экс-президент.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. Уголовное дело о штурме Капитолия рассматривают в Вашингтонском суде и против Трампа.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
Похороны Байдена начались
21 ноября, 08:00
 
В миреСШАФлоридаКевин МаккартиДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала