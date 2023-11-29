https://ria.ru/20231129/toplivo-1912513830.html

Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива

Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива - РИА Новости, 29.11.2023

Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива

Россия не намерена "стрелять себе в ногу" в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T00:53

2023-11-29T00:53

2023-11-29T00:53

россия

сша

санкт-петербург

сергей рябков

сергей лавров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не намерена "стрелять себе в ногу" в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны "стрелять себе в ногу" и самим себе наносить экономический ущерб. В принципе на сегодня некий баланс в этой сфере оптимален. У нас есть другие способы, и они используются, в том числе асимметричные, для ответа американцам на их жесткую антироссийскую линию и ее многочисленные проявления", - сказал Рябков в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос рассматривает ли РФ возможность ограничения экспорта в США этих категорий товаров. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы. В конце сентября в госкорпорации "Росатом" сообщали, что полностью исполняют перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, комментируя сообщения СМИ о том, что РФ остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия.

https://ria.ru/20231107/nuclear-1907821583.html

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россия, сша, санкт-петербург, сергей рябков, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"