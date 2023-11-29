https://ria.ru/20231129/toplivo-1912513830.html
Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива
Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива - РИА Новости, 29.11.2023
Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива
Россия не намерена "стрелять себе в ногу" в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:53
2023-11-29T00:53
2023-11-29T00:53
россия
сша
санкт-петербург
сергей рябков
сергей лавров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не намерена "стрелять себе в ногу" в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны "стрелять себе в ногу" и самим себе наносить экономический ущерб. В принципе на сегодня некий баланс в этой сфере оптимален. У нас есть другие способы, и они используются, в том числе асимметричные, для ответа американцам на их жесткую антироссийскую линию и ее многочисленные проявления", - сказал Рябков в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос рассматривает ли РФ возможность ограничения экспорта в США этих категорий товаров. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы. В конце сентября в госкорпорации "Росатом" сообщали, что полностью исполняют перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, комментируя сообщения СМИ о том, что РФ остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия.
https://ria.ru/20231107/nuclear-1907821583.html
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россия, сша, санкт-петербург, сергей рябков, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, США, Санкт-Петербург, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива
Рябков: Россия не намерена ограничивать экспорт в США ядерного топлива