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Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива - РИА Новости, 29.11.2023
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00:53 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/toplivo-1912513830.html
Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива
Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива - РИА Новости, 29.11.2023
Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива
Россия не намерена "стрелять себе в ногу" в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил замглавы МИД РФ... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T00:53
2023-11-29T00:53
россия
сша
санкт-петербург
сергей рябков
сергей лавров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не намерена "стрелять себе в ногу" в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны "стрелять себе в ногу" и самим себе наносить экономический ущерб. В принципе на сегодня некий баланс в этой сфере оптимален. У нас есть другие способы, и они используются, в том числе асимметричные, для ответа американцам на их жесткую антироссийскую линию и ее многочисленные проявления", - сказал Рябков в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос рассматривает ли РФ возможность ограничения экспорта в США этих категорий товаров. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы. В конце сентября в госкорпорации "Росатом" сообщали, что полностью исполняют перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, комментируя сообщения СМИ о том, что РФ остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия.
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россия
сша
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россия, сша, санкт-петербург, сергей рябков, сергей лавров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, США, Санкт-Петербург, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Рябков отверг идею ограничить экспорт в США ядерного топлива

Рябков: Россия не намерена ограничивать экспорт в США ядерного топлива

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКонтейнер с обедненным гексафторидом урана
Контейнер с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Контейнер с обедненным гексафторидом урана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Россия не намерена "стрелять себе в ногу" в вопросе возможного ограничения экспорта в США редкоземельных металлов и ядерного топлива, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Оснований действовать так, сообразуясь только с задачей сделать жест или продемонстрировать жесткость в отношении США, немало. Но надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны "стрелять себе в ногу" и самим себе наносить экономический ущерб. В принципе на сегодня некий баланс в этой сфере оптимален. У нас есть другие способы, и они используются, в том числе асимметричные, для ответа американцам на их жесткую антироссийскую линию и ее многочисленные проявления", - сказал Рябков в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос рассматривает ли РФ возможность ограничения экспорта в США этих категорий товаров.
Контейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В США предупредили о последствиях зависимости от ядерного топлива из России
7 ноября, 09:33
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что США продолжают покупать у России уран и другие критические материалы. В конце сентября в госкорпорации "Росатом" сообщали, что полностью исполняют перед зарубежными заказчиками принятые обязательства в рамках заключенных контрактов, комментируя сообщения СМИ о том, что РФ остановила поставки урана в США из портов Санкт-Петербурга из-за отсутствия страхового покрытия.
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургСергей РябковСергей ЛавровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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