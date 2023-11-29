https://ria.ru/20231129/terakt-1912749280.html

СМИ: в Германии арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта

СМИ: в Германии арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 29.11.2023

СМИ: в Германии арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта

Полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне,... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T19:49

2023-11-29T19:49

2023-11-29T19:49

в мире

германия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне, сообщило в среду немецкое издание Bild. "Во вторник следователи обыскали детские комнаты подозреваемых в терроризме в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург и взяли под стражу двух подростков-исламистов", - пишет издание. Сообщается, что 15-летний Эдрис Д. из города Буршайд призвал на видео в Telegram-канале к священной войне против Запада, а также говорил о планах совершить атаку первого декабря. Следствие выяснилось, что подозреваемый находился в тесном контакте с гражданином РФ Расулом М. из города Витшток, известного властям как сторонник группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ). По данным следствия, Расул М. собирался приехать к Эдрису Д. для осуществления теракта. "По информации BILD, местом назначения должна стать рождественская ярмарка или синагога в Кёльне. Сообщается, что также планировался возможный отъезд после нападения", - сообщает издание. Также сообщается, что подозреваемые готовили нападение с использованием самодельных зажигательных смесей или небольшого грузовика. Ранее в среду глава федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ) Томас Хальденванг заявил в интервью телеканалу ZDF, что в Германии в любой день может произойти теракт и данная угроза растёт на фоне палестино-израильского конфликта.* Террористическая группировка, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html

https://ria.ru/20231108/gamburg-1908214254.html

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в мире, германия