https://ria.ru/20231129/terakt-1912749280.html
СМИ: в Германии арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта
СМИ: в Германии арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 29.11.2023
СМИ: в Германии арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта
Полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне,... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T19:49
2023-11-29T19:49
2023-11-29T19:49
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германия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне, сообщило в среду немецкое издание Bild. "Во вторник следователи обыскали детские комнаты подозреваемых в терроризме в землях Северный Рейн-Вестфалия и Бранденбург и взяли под стражу двух подростков-исламистов", - пишет издание. Сообщается, что 15-летний Эдрис Д. из города Буршайд призвал на видео в Telegram-канале к священной войне против Запада, а также говорил о планах совершить атаку первого декабря. Следствие выяснилось, что подозреваемый находился в тесном контакте с гражданином РФ Расулом М. из города Витшток, известного властям как сторонник группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ). По данным следствия, Расул М. собирался приехать к Эдрису Д. для осуществления теракта. "По информации BILD, местом назначения должна стать рождественская ярмарка или синагога в Кёльне. Сообщается, что также планировался возможный отъезд после нападения", - сообщает издание. Также сообщается, что подозреваемые готовили нападение с использованием самодельных зажигательных смесей или небольшого грузовика. Ранее в среду глава федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ) Томас Хальденванг заявил в интервью телеканалу ZDF, что в Германии в любой день может произойти теракт и данная угроза растёт на фоне палестино-израильского конфликта.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230609/shpionazh-1877214430.html
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в мире, германия
СМИ: в Германии арестовали россиянина по подозрению в подготовке теракта
Bild: в ФРГ арестовали гражданина РФ по подозрению в подготовке теракта в Кельне
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Полиция Германии арестовала 15-летнего подростка афганского происхождения, а также 16-летнего гражданина России по подозрению в подготовке теракта в Кёльне, сообщило в среду немецкое издание Bild.
"Во вторник следователи обыскали детские комнаты подозреваемых в терроризме в землях Северный Рейн-Вестфалия
и Бранденбург
и взяли под стражу двух подростков-исламистов", - пишет издание.
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Сообщается, что 15-летний Эдрис Д. из города Буршайд призвал на видео в Telegram-канале к священной войне против Запада, а также говорил о планах совершить атаку первого декабря. Следствие выяснилось, что подозреваемый находился в тесном контакте с гражданином РФ Расулом М. из города Витшток, известного властям как сторонник группировки "Исламское государство
"* (запрещена в РФ). По данным следствия, Расул М. собирался приехать к Эдрису Д. для осуществления теракта.
"По информации BILD, местом назначения должна стать рождественская ярмарка или синагога в Кёльне. Сообщается, что также планировался возможный отъезд после нападения", - сообщает издание.
Также сообщается, что подозреваемые готовили нападение с использованием самодельных зажигательных смесей или небольшого грузовика.
Ранее в среду глава федерального ведомства по защите конституции (BfV, контрразведка ФРГ) Томас Хальденванг заявил в интервью телеканалу ZDF, что в Германии в любой день может произойти теракт и данная угроза растёт на фоне палестино-израильского конфликта.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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