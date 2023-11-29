https://ria.ru/20231129/terakt-1912699637.html
Прокурор запросил 13 лет обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне
Прокурор запросил 13 лет обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне - РИА Новости, 29.11.2023
Прокурор запросил 13 лет обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне
Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда запросил 13 лет колонии для гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на теракт в... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:09
2023-11-29T17:09
2023-11-29T17:09
происшествия
херсон
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_a9dfc40973e3da6cd6ed24eb61d1deb4.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда запросил 13 лет колонии для гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на теракт в Херсоне на 9 мая 2022 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу... признать виновным и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал государственный обвинитель в ходе прений сторон. Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). По версии следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая прошлого года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Из показаний свидетеля в суде следует, что Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины. Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.
https://ria.ru/20231129/delo-1912690044.html
херсон
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884129901_236:67:2877:2048_1920x0_80_0_0_c6cea2e926f5233a6c5556ea809f2334.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсон, россия, украина
Происшествия, Херсон, Россия, Украина
Прокурор запросил 13 лет обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне
Прокурор запросил 13 лет обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне 9 мая
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда запросил 13 лет колонии для гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на теракт в Херсоне на 9 мая 2022 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Прошу... признать виновным и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал государственный обвинитель в ходе прений сторон.
Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ
(покушение на акт международного терроризма).
По версии следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая прошлого года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан.
Из показаний свидетеля в суде следует, что Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины.
Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области
еще не проходил.
Суд в Ивановской области рассмотрит дело об истязании детей в лагере