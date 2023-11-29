https://ria.ru/20231129/terakt-1912699637.html

Прокурор запросил 13 лет обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне

Прокурор запросил 13 лет обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне - РИА Новости, 29.11.2023

Прокурор запросил 13 лет обвиняемому в покушении на теракт в Херсоне

Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда запросил 13 лет колонии для гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на теракт в... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:09

2023-11-29T17:09

2023-11-29T17:09

происшествия

херсон

россия

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноя - РИА Новости. Прокурор в ходе заседания Южного окружного военного суда запросил 13 лет колонии для гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на теракт в Херсоне на 9 мая 2022 года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Прошу... признать виновным и назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы", - сказал государственный обвинитель в ходе прений сторон. Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). По версии следствия, Запорожец заранее получил информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного. 9 мая прошлого года он взял бомбы и направился к месту праздничных мероприятий в Херсоне ко Дню Победы, но был задержан. Из показаний свидетеля в суде следует, что Запорожец был завербован главным управлением разведки минобороны Украины. Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил.

https://ria.ru/20231129/delo-1912690044.html

херсон

россия

украина

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происшествия, херсон, россия, украина