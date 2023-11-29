https://ria.ru/20231129/terakt-1912599613.html

В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции

В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции - РИА Новости, 29.11.2023

В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции

В Москве арестовали подозреваемого в подготовке взрыва на железнодорожной станции, сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T12:20

2023-11-29T12:20

2023-11-29T13:56

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве арестовали подозреваемого в подготовке взрыва на железнодорожной станции, сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона", — отметила представитель СК.По данным следствия, мужчина 1983 года рождения, "получив от неустановленного соучастника задание", согласился за деньги совершить теракт, взорвав цистерну с горюче-смазочными материалами.Подозреваемый сначала забрал взрывчатку из тайника в одном из московских лесопарков, а затем поехал за детонатором на юго-запад Москвы. После этого мужчину задержали.На опубликованном СК видео мужчина сказал, что "сотрудник спецслужб после каждого задания обещал вывезти его на территорию Украины, но этого так и не произошло".Возбуждено уголовное дело по статьям за приготовление к совершению теракта (205 УК) и за покушение на незаконное изготовление взрывчатки (223 УК).

https://ria.ru/20231129/agent-1912547177.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, следственный комитет россии (ск рф)