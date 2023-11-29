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В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции - РИА Новости, 29.11.2023
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12:20 29.11.2023 (обновлено: 13:56 29.11.2023)
https://ria.ru/20231129/terakt-1912599613.html
В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции
В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции - РИА Новости, 29.11.2023
В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции
В Москве арестовали подозреваемого в подготовке взрыва на железнодорожной станции, сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T12:20
2023-11-29T13:56
москва
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве арестовали подозреваемого в подготовке взрыва на железнодорожной станции, сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова."В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона", — отметила представитель СК.По данным следствия, мужчина 1983 года рождения, "получив от неустановленного соучастника задание", согласился за деньги совершить теракт, взорвав цистерну с горюче-смазочными материалами.Подозреваемый сначала забрал взрывчатку из тайника в одном из московских лесопарков, а затем поехал за детонатором на юго-запад Москвы. После этого мужчину задержали.На опубликованном СК видео мужчина сказал, что "сотрудник спецслужб после каждого задания обещал вывезти его на территорию Украины, но этого так и не произошло".Возбуждено уголовное дело по статьям за приготовление к совершению теракта (205 УК) и за покушение на незаконное изготовление взрывчатки (223 УК).
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москва, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции

СК сообщил о предотвращении теракта на железнодорожной станции в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета России
Сотрудник следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудник следственного комитета России
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве арестовали подозреваемого в подготовке взрыва на железнодорожной станции, сообщила помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
"В Москве взят под стражу мужчина, планировавший совершение террористического акта на территории Московского региона", — отметила представитель СК.
По данным следствия, мужчина 1983 года рождения, "получив от неустановленного соучастника задание", согласился за деньги совершить теракт, взорвав цистерну с горюче-смазочными материалами.
Подозреваемый сначала забрал взрывчатку из тайника в одном из московских лесопарков, а затем поехал за детонатором на юго-запад Москвы. После этого мужчину задержали.
На опубликованном СК видео мужчина сказал, что "сотрудник спецслужб после каждого задания обещал вывезти его на территорию Украины, но этого так и не произошло".
Возбуждено уголовное дело по статьям за приготовление к совершению теракта (205 УК) и за покушение на незаконное изготовление взрывчатки (223 УК).
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