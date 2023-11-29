https://ria.ru/20231129/tanzaniya-1912708207.html
В Танзании при столкновении поезда с автобусом погибли 13 человек
В Танзании при столкновении поезда с автобусом погибли 13 человек - РИА Новости, 29.11.2023
В Танзании при столкновении поезда с автобусом погибли 13 человек
Поезд столкнулся с автобусом в Танзании, в результате происшествия погибли 13 человек, еще 32 получили ранения, сообщает местное издание Citizen со ссылкой на... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T17:33
2023-11-29T17:33
2023-11-29T17:33
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поезд столкнулся с автобусом в Танзании, в результате происшествия погибли 13 человек, еще 32 получили ранения, сообщает местное издание Citizen со ссылкой на главврача одной из местных больниц. Как сообщается, в среду автобус, ехавший из города Дар-эс-Салама в город Мванзу, столкнулся с товарным поездом на пересечении дороги с железнодорожными путями. "Главврач ... подтверждает, что 13 человек погибли и 32 ранены", - пишет издание. Причины инцидента выясняются, но уже есть предположение, что водитель автобуса не заметил сигнал светофора на переезде, добавила газета.
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в мире, танзания
В Танзании при столкновении поезда с автобусом погибли 13 человек
В Танзании в ДТП с участием поезда и автобуса погибли 13 человек, 32 раненых