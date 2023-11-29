https://ria.ru/20231129/tanzaniya-1912708207.html

В Танзании при столкновении поезда с автобусом погибли 13 человек

В Танзании при столкновении поезда с автобусом погибли 13 человек - РИА Новости, 29.11.2023

В Танзании при столкновении поезда с автобусом погибли 13 человек

Поезд столкнулся с автобусом в Танзании, в результате происшествия погибли 13 человек, еще 32 получили ранения, сообщает местное издание Citizen со ссылкой на... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:33

2023-11-29T17:33

2023-11-29T17:33

в мире

танзания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912707745_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_b7873189dbb89404661d1f6825d725e4.jpg

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Поезд столкнулся с автобусом в Танзании, в результате происшествия погибли 13 человек, еще 32 получили ранения, сообщает местное издание Citizen со ссылкой на главврача одной из местных больниц. Как сообщается, в среду автобус, ехавший из города Дар-эс-Салама в город Мванзу, столкнулся с товарным поездом на пересечении дороги с железнодорожными путями. "Главврач ... подтверждает, что 13 человек погибли и 32 ранены", - пишет издание. Причины инцидента выясняются, но уже есть предположение, что водитель автобуса не заметил сигнал светофора на переезде, добавила газета.

https://ria.ru/20231121/avtobus-1910907756.html

танзания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, танзания