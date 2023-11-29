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Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев - РИА Новости, 29.11.2023
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Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев
Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев - РИА Новости, 29.11.2023
Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев
Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев в случае гибели, получения ранения, травмы или контузии, инвалидности, сообщается на сайте... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T09:26
2023-11-29T09:26
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев в случае гибели, получения ранения, травмы или контузии, инвалидности, сообщается на сайте кабмина. "Утверждены правила страховых выплат для добровольцев. Постановление об этом подписано. Страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии, а также в случае, если доброволец стал инвалидом", - говорится в сообщении. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Для того чтобы получить страховую компенсацию, добровольцу или его родственникам необходимо обратиться в военкомат по месту жительства или в воинскую часть, на базе которой создавалось то или иное добровольческое формирование, с соответствующим заявлением. "В случае гибели добровольца выплаты по страховке в равных долях могут получить его супруга, родители или усыновители, дедушка или бабушка, воспитывавшие его без родителей не менее трёх лет, отчим или мачеха, содержавшие его не менее пяти лет. Кроме того, страховку могут получить несовершеннолетние дети добровольца, его дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, а также его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очном отделении вуза или колледжа", - отмечается в сообщении. Указ о праве добровольцев на обязательное государственное страхование жизни и здоровья глава государства подписал в августе 2023 года. Размер страховой выплаты в случае смерти добровольца составит более 3,1 миллиона рублей. В случае установления инвалидности выплаты составят: более 2,3 миллиона рублей – при установлении I группы инвалидности, более 1,5 миллиона рублей – при установлении II группы инвалидности, а при установлении III группы инвалидности – более 780 тысяч рублей. При получении тяжёлого увечья размер страховой компенсации составит 313,1 тысяч рублей, а в случае лёгкого увечья – около 78,3 тысячи рублей.
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Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия
Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев

Правительство РФ утвердило правила страховых выплат для добровольцев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Правительство утвердило правила страховых выплат для добровольцев в случае гибели, получения ранения, травмы или контузии, инвалидности, сообщается на сайте кабмина.
«
"Утверждены правила страховых выплат для добровольцев. Постановление об этом подписано. Страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии, а также в случае, если доброволец стал инвалидом", - говорится в сообщении.
Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Для того чтобы получить страховую компенсацию, добровольцу или его родственникам необходимо обратиться в военкомат по месту жительства или в воинскую часть, на базе которой создавалось то или иное добровольческое формирование, с соответствующим заявлением.
"В случае гибели добровольца выплаты по страховке в равных долях могут получить его супруга, родители или усыновители, дедушка или бабушка, воспитывавшие его без родителей не менее трёх лет, отчим или мачеха, содержавшие его не менее пяти лет. Кроме того, страховку могут получить несовершеннолетние дети добровольца, его дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, а также его дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очном отделении вуза или колледжа", - отмечается в сообщении.
Указ о праве добровольцев на обязательное государственное страхование жизни и здоровья глава государства подписал в августе 2023 года. Размер страховой выплаты в случае смерти добровольца составит более 3,1 миллиона рублей. В случае установления инвалидности выплаты составят: более 2,3 миллиона рублей – при установлении I группы инвалидности, более 1,5 миллиона рублей – при установлении II группы инвалидности, а при установлении III группы инвалидности – более 780 тысяч рублей. При получении тяжёлого увечья размер страховой компенсации составит 313,1 тысяч рублей, а в случае лёгкого увечья – около 78,3 тысячи рублей.
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