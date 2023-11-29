https://ria.ru/20231129/sud-1912635008.html

В Киеве началось заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры

В Киеве началось заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.11.2023

В Киеве началось заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры

Печерский суд Киева в среду начал заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:42

2023-11-29T13:42

2023-11-29T13:42

религия

киев

украина

киевская область

франциск (хорхе марио бергольо)

служба безопасности украины

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Печерский суд Киева в среду начал заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла (Лебедя), обвиняемого в "оправдании вооруженной агрессии РФ", сообщил Союз православных журналистов. СБУ 20 октября заявила о передаче в суд дела митрополита Павла, обвиняемого в "оправдании вооруженной агрессии РФ" и "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений". Как сообщал адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, у митрополита Павла 15 августа был диагностирован острый инфаркт миокарда. "В Печерском суде началось заседание по делу митрополита Павла. Владыку обвиняют в оправдании агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

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киев, украина, киевская область, франциск (хорхе марио бергольо), служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), оон