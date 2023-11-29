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В Киеве началось заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.11.2023
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Религия
 
13:42 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/sud-1912635008.html
В Киеве началось заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры
В Киеве началось заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.11.2023
В Киеве началось заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры
Печерский суд Киева в среду начал заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:42
2023-11-29T13:42
религия
киев
украина
киевская область
франциск (хорхе марио бергольо)
служба безопасности украины
православная церковь украины (пцу)
оон
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Печерский суд Киева в среду начал заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла (Лебедя), обвиняемого в "оправдании вооруженной агрессии РФ", сообщил Союз православных журналистов. СБУ 20 октября заявила о передаче в суд дела митрополита Павла, обвиняемого в "оправдании вооруженной агрессии РФ" и "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений". Как сообщал адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, у митрополита Павла 15 августа был диагностирован острый инфаркт миокарда. "В Печерском суде началось заседание по делу митрополита Павла. Владыку обвиняют в оправдании агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов. Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры. Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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киев, украина, киевская область, франциск (хорхе марио бергольо), служба безопасности украины, православная церковь украины (пцу), оон
Религия, Киев, Украина, Киевская область, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Служба безопасности Украины, Православная церковь Украины (ПЦУ), ООН
В Киеве началось заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры

Суд в Киеве начал заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры

© Фото : сайт Украинской Православной церквиМитрополит Павел
Митрополит Павел - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© Фото : сайт Украинской Православной церкви
Митрополит Павел. Архивное фото
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Печерский суд Киева в среду начал заседание по делу наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла (Лебедя), обвиняемого в "оправдании вооруженной агрессии РФ", сообщил Союз православных журналистов.
«
СБУ 20 октября заявила о передаче в суд дела митрополита Павла, обвиняемого в "оправдании вооруженной агрессии РФ" и "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений". Как сообщал адвокат Никита Чекман, представляющий интересы монастыря, у митрополита Павла 15 августа был диагностирован острый инфаркт миокарда.
"В Печерском суде началось заседание по делу митрополита Павла. Владыку обвиняют в оправдании агрессии РФ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Союза православных журналистов.
Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов). Как заявил митрополит Павел, украинские власти преследуют его за религиозные убеждения. По словам архиерея, власти требовали от него "пойти на компромисс" и признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Также СМИ сообщили, что ему предлагали снять все обвинения, если монахи Киево-Печерской лавры перейдут в ПЦУ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал ООН, ОБСЕ и глав церквей, в том числе папу Римского Франциска, принять меры в защиту наместника Киево-Печерской лавры.
Вознесенский Банченский мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В СПЖ заявили об отравлении адвоката митрополита в монастыре УПЦ
16 ноября, 13:17
Девятого августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела. В спецслужбе подчеркнули, что речь идет исключительно о виде меры пресечения, и напомнили, что суд наложил на митрополита УПЦ Павла ряд обязанностей, в частности, носить электронное средство контроля, не покидать село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по данному уголовному делу.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
 
РелигияКиевУкраинаКиевская областьФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Служба безопасности УкраиныПравославная церковь Украины (ПЦУ)ООН
 
 
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