https://ria.ru/20231129/sud-1912552490.html

ВС оставил в силе взыскание 91,2 миллиарда рублей с Ананьевых и их компании

ВС оставил в силе взыскание 91,2 миллиарда рублей с Ананьевых и их компании - РИА Новости, 29.11.2023

ВС оставил в силе взыскание 91,2 миллиарда рублей с Ананьевых и их компании

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к двенадцати своим экс-руководителям и... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:14

2023-11-29T10:14

2023-11-29T10:57

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые по иску Промсвязьбанка (ПСБ) к двенадцати своим экс-руководителям и компании-акционеру на сумму более 243,2 миллиарда рублей взыскали солидарно только более 91,2 миллиарда рублей убытков с троих ответчиков – экс-бенефициаров братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, судья ВС РФ Ирина Букина отклонила кассационные жалобы Алексея и Дмитрия Ананьевых, Промсвязьбанка и Банка России, третьего лица в процессе. Все они просили передать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Текст определения еще не опубликован.Истец требовал взыскать солидарно со всех ответчиков более 243,2 миллиарда рублей, в том числе с Ананьевых и Promsvyaz Capital, через которую братья контролировали ПСБ до начала санации в 2017 году, – полную сумму. Требования на разные суммы были также предъявлены к экс-членам правления, одобрявшим убыточные сделки, и бывшим топ-менеджерам, подписывавшим убыточные сделки по доверенности.Суды отказали во взыскании убытков от ряда сделок, которые истец считал выводом активов. По мнению судов, основной ущерб – почти на 80 миллиардов рублей – причинили сделки, совершенные вечером 14 декабря 2017 года, накануне назначения в ПСБ временной администрации. Тогда банк по 24 договорам купил неликвидные ценные бумаги – собственные акции и облигации подконтрольных компаний.В итоге суды взыскали солидарно более 91,2 миллиарда рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, - всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева – около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V. – более 23,1 миллиарда.Три инстанции отклонили иск в части взыскания около 88,3 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией ПСБ в 2017-2019 годах за счет государства. Поскольку эти убытки рассчитаны по формуле, появившейся в законе о банкротстве в июне 2018 года, суды пришли к выводу, что данная норма не может применяться к правоотношениям, имевшим место в 2017 – марте 2018 года.ЦБ в своей кассационной жалобе в ВС РФ настаивал именно на взыскании убытков из-за санации, но ему отказали. Таким образом, на данный момент до ВС дошло три дела, в которых фигурировала эта формула: в деле банка "Открытие" ее применили, а в делах ПСБ и Азиатско-Тихоокеанского банка – сочли неприменимой. По мнению источников среди юристов, решения ВС РФ по делу ПСБ ожидал суд округа в делах о взыскании убытков от санации Бинбанка и "Рост банка", где к их бенефициару Микаилу Шишханову и его соответчикам предъявлены требования на сумму более 355 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231116/psb-1909944769.html

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происшествия, россия