https://ria.ru/20231129/su-25-1912524378.html

Экипажи Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ

Экипажи Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023

Экипажи Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ

Экипажи штурмовиков Су-25 на южнодонецком направлении уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских войск, видео... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T05:05

2023-11-29T05:05

2023-11-29T05:05

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-25

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 на южнодонецком направлении уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских войск, видео предоставило Минобороны России. "Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20231128/mini-bespilotniki-1912261637.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25