https://ria.ru/20231129/su-25-1912524378.html
Экипажи Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ
Экипажи Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ - РИА Новости, 29.11.2023
Экипажи Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ
Экипажи штурмовиков Су-25 на южнодонецком направлении уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских войск, видео... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T05:05
2023-11-29T05:05
2023-11-29T05:05
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 на южнодонецком направлении уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских войск, видео предоставило Минобороны России. "Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне проведения специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета. "В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20231128/mini-bespilotniki-1912261637.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25
Экипажи Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику ВСУ
Су-25 поразили на Южнодонецком направлении замаскированные позиции и технику ВСУ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 на южнодонецком направлении уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику украинских войск, видео предоставило Минобороны России.
"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС
России в зоне проведения специальной военной операции нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ
на южнодонецком направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Для Су-57 создали мини-беспилотники, сообщил источник