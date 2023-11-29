https://ria.ru/20231129/stantsii-1912553941.html

"Москвич" начнет выпускать зарядные станции для электромобилей

"Москвич" начнет выпускать зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 29.11.2023

"Москвич" начнет выпускать зарядные станции для электромобилей

"Москвич" будет производить на своем заводе зарядные станции для электромобилей, они будут поставляться как для нужд столицы, так и регионов, сообщил директор... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T10:19

2023-11-29T10:19

2023-11-29T10:19

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. "Москвич" будет производить на своем заводе зарядные станции для электромобилей, они будут поставляться как для нужд столицы, так и регионов, сообщил директор по производству автозавода Олег Масляков. "Мы развиваем EV для того, чтобы уметь разрабатывать и производить электротранспорт. При этом мы активно участвуем в создании инфраструктуры. Уже принято решение о том, что на заводе "Москвич" будут выпускаться зарядные станции в кооперации с московском правительством", - сказал он, выступая на форуме "Российский промышленник". "Мы будем производить и снабжать как городское хозяйство, так и другие регионы зарядными станциями", - уточнил он. Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер " Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

https://ria.ru/20230907/moskva-1894830602.html

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экономика, россия, москва