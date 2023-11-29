https://ria.ru/20231129/ssha-1912638725.html

Трамп обвинил Байдена в упадке США и утрате американской мечты

Трамп обвинил Байдена в упадке США и утрате американской мечты - РИА Новости, 29.11.2023

Трамп обвинил Байдена в упадке США и утрате американской мечты

Бывший президент США Дональд Трамп в статье, опубликованной в издании Newsweek, обвинил своего преемника – демократа Джо Байдена - в войне против американской... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:55

2023-11-29T13:55

2023-11-29T13:55

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в статье, опубликованной в издании Newsweek, обвинил своего преемника – демократа Джо Байдена - в войне против американской молодежи, упадке нации и утрате американской мечты. "Вместо того, чтобы помочь нашим молодым людям уверенно начать свою жизнь, карьеру и создать семьи, Джо Байден разрушает их мечты долгами, налогами и инфляцией и прокладывает путь к будущему, полному гнева и отчаяния... При Байдене мы стали нацией в упадке и быстро теряем американскую мечту", - говорится в статье Трампа. По мнению бывшего президента США, уничтожение Байденом американской экономики - "это только начало его войны против молодежи". Он добавил, что "невообразимая слабость" Байдена на мировой арене грозит втянуть США в Третью мировую войну, "которая опустошит целое поколение молодых американцев". При этом Трамп пообещал, что в случае его победы на президентских выборах в 2024 году он быстро восстановит "величайшую экономику в мировой истории", чтобы молодые люди могли процветать. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Из предвыборной гонки уже выбыли бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20231121/pokhorony-1910693740.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, дональд трамп