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Новый президент Аргентины заявил о союзнических отношениях с США

Новый президент Аргентины заявил о союзнических отношениях с США - РИА Новости, 29.11.2023

Новый президент Аргентины заявил о союзнических отношениях с США

Поездка в США была необыкновенной, Аргентина подтвердила свои союзнические связи с этой страной, сообщил избранный президент Хавьер Милей после визита в США. РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:36

2023-11-29T13:36

2023-11-29T13:36

в мире

сша

аргентина

израиль

хавьер милей

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Поездка в США была необыкновенной, Аргентина подтвердила свои союзнические связи с этой страной, сообщил избранный президент Хавьер Милей после визита в США. Милей за полторы недели до своей инаугурации совершил короткую поездку в США, где встретился с советником президента страны по нацбезопасности Джейком Салливаном. "Встреча была необыкновенной, мы представили вызовы, стоящие перед нами, и экономическую программу, которую будем проводить", - сказал Милей в интервью радио Continental и добавил, что Аргентина получила "благоприятное предложение". "Мы снова заявили о нашей исторической позиции союзников США, Израиля и Запада", - добавил Милей.

https://ria.ru/20231120/argentina-1910477640.html

сша

аргентина

израиль

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в мире, сша, аргентина, израиль, хавьер милей, джейк салливан