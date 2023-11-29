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Новый президент Аргентины заявил о союзнических отношениях с США - РИА Новости, 29.11.2023
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13:36 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ssha-1912633430.html
Новый президент Аргентины заявил о союзнических отношениях с США
Новый президент Аргентины заявил о союзнических отношениях с США - РИА Новости, 29.11.2023
Новый президент Аргентины заявил о союзнических отношениях с США
Поездка в США была необыкновенной, Аргентина подтвердила свои союзнические связи с этой страной, сообщил избранный президент Хавьер Милей после визита в США. РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:36
2023-11-29T13:36
в мире
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аргентина
израиль
хавьер милей
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Поездка в США была необыкновенной, Аргентина подтвердила свои союзнические связи с этой страной, сообщил избранный президент Хавьер Милей после визита в США. Милей за полторы недели до своей инаугурации совершил короткую поездку в США, где встретился с советником президента страны по нацбезопасности Джейком Салливаном. "Встреча была необыкновенной, мы представили вызовы, стоящие перед нами, и экономическую программу, которую будем проводить", - сказал Милей в интервью радио Continental и добавил, что Аргентина получила "благоприятное предложение". "Мы снова заявили о нашей исторической позиции союзников США, Израиля и Запада", - добавил Милей.
https://ria.ru/20231120/argentina-1910477640.html
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в мире, сша, аргентина, израиль, хавьер милей, джейк салливан
В мире, США, Аргентина, Израиль, Хавьер Милей, Джейк Салливан
Новый президент Аргентины заявил о союзнических отношениях с США

Хавьер Милей: Аргентина подтвердила свои союзнические связи с США

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 ноя - РИА Новости. Поездка в США была необыкновенной, Аргентина подтвердила свои союзнические связи с этой страной, сообщил избранный президент Хавьер Милей после визита в США.
Милей за полторы недели до своей инаугурации совершил короткую поездку в США, где встретился с советником президента страны по нацбезопасности Джейком Салливаном.
«
"Встреча была необыкновенной, мы представили вызовы, стоящие перед нами, и экономическую программу, которую будем проводить", - сказал Милей в интервью радио Continental и добавил, что Аргентина получила "благоприятное предложение".
"Мы снова заявили о нашей исторической позиции союзников США, Израиля и Запада", - добавил Милей.
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В миреСШААргентинаИзраильХавьер МилейДжейк Салливан
 
 
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