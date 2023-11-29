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"Прошла эпоха": в США признали превосходство России в ключевой сфере - РИА Новости, 29.11.2023
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06:16 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/ssha-1912527356.html
"Прошла эпоха": в США признали превосходство России в ключевой сфере
"Прошла эпоха": в США признали превосходство России в ключевой сфере - РИА Новости, 29.11.2023
"Прошла эпоха": в США признали превосходство России в ключевой сфере
Соединенным Штатам придется смириться с превосходством России в ядерной сфере, иначе они вступят в бессмысленную гонку вооружений, в которой им не победить, к... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T06:16
2023-11-29T06:16
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Соединенным Штатам придется смириться с превосходством России в ядерной сфере, иначе они вступят в бессмысленную гонку вооружений, в которой им не победить, к такому выводу пришел бывший военный разведчик США Скотт Риттер в аналитической статье для Consortium News."Провалы устаревших средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании резко контрастируют с серией успешных испытаний, проведенных российскими коллегами", — заявил он.В статье упоминаются успешные пуски российских ракет "Булава" с подводной лодки "Борей", испытания стратегического ракетного комплекса "Ярс", а также испытательный пуск крылатой ракеты "Буревестник".Россия, убежден Риттер, продолжит свои нынешние программы ядерной модернизации, особенно учитывая тот факт, что ее уже ничего не будет сдерживать после прекращения действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.По мнению эксперта, такое положение усложнит совершенствование ядерных сил США и Великобритании, которые будут вынуждены тратить сотни миллиардов долларов, однако все равно будут уступать России.Риттер отметил, что американским политикам придется признать новую реальность и приспособиться к ней, в противном же случае США могут спровоцировать лишь бессмысленную гонку вооружений, в которой уже не смогут победить."Эпоха неоспоримого американского ядерного превосходства прошла", — подытожил аналитик.Согласно основам государственной политики России в области ядерного сдерживания, Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.
https://ria.ru/20231121/armiya-1910810473.html
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в мире, сша, россия, великобритания
В мире, США, Россия, Великобритания
"Прошла эпоха": в США признали превосходство России в ключевой сфере

Экс-разведчик Риттер: США придется признать превосходство России в ядерной сфере

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Соединенным Штатам придется смириться с превосходством России в ядерной сфере, иначе они вступят в бессмысленную гонку вооружений, в которой им не победить, к такому выводу пришел бывший военный разведчик США Скотт Риттер в аналитической статье для Consortium News.
"Провалы устаревших средств стратегического ядерного сдерживания США и Великобритании резко контрастируют с серией успешных испытаний, проведенных российскими коллегами", — заявил он.
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В статье упоминаются успешные пуски российских ракет "Булава" с подводной лодки "Борей", испытания стратегического ракетного комплекса "Ярс", а также испытательный пуск крылатой ракеты "Буревестник".
Россия, убежден Риттер, продолжит свои нынешние программы ядерной модернизации, особенно учитывая тот факт, что ее уже ничего не будет сдерживать после прекращения действия договора об ограничении стратегических наступательных вооружений.
По мнению эксперта, такое положение усложнит совершенствование ядерных сил США и Великобритании, которые будут вынуждены тратить сотни миллиардов долларов, однако все равно будут уступать России.
Риттер отметил, что американским политикам придется признать новую реальность и приспособиться к ней, в противном же случае США могут спровоцировать лишь бессмысленную гонку вооружений, в которой уже не смогут победить.
«
"Эпоха неоспоримого американского ядерного превосходства прошла", — подытожил аналитик.
Согласно основам государственной политики России в области ядерного сдерживания, Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой, и предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосударственных отношений, способного спровоцировать военные конфликты, в том числе ядерные.
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