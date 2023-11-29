https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912713057.html

Студенты Кубани произвели энергетические батончики и передали в зону СВО

Студенты Кубани произвели энергетические батончики и передали в зону СВО - РИА Новости, 29.11.2023

Студенты Кубани произвели энергетические батончики и передали в зону СВО

Студенты Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина (КубГАУ) изготовили энергетические батончики по своему улучшенному рецепту и... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:45

2023-11-29T17:45

2023-11-29T17:45

надежные люди

кубанское казачье войско

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912710708_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6de37edc62288be831e73b1e03885047.jpg

КРАСНОДАР, 29 ноя – РИА Новости. Студенты Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина (КубГАУ) изготовили энергетические батончики по своему улучшенному рецепту и отправили первую партию в зону спецоперации, сообщили РИА Новости в пресс-службе учебного учреждения. "Данная партия батончиков является пробной. Изготовлено 66 батончиков пяти разных составов. После получения обратной связи от бойцов будет доработан состав батончиков, их упаковка. Атаман Казачьей сотни КубГАУ, студент экономического факультета Артем Приходько из общения с участниками СВО обратил внимание на потребность бойцов в высокопитательном перекусе. Обычно (в производстве батончиков - ред.) использовали мед и орехи. Студенты усовершенствовали состав и, главное, придумали удобную упаковку – вакуумные пакеты, которые удобно использовать в полевых условиях", - рассказали в университете. Отмечается, что эту пробную партию батончиков произвели два студента казачьей сотни КубГАУ. Преподаватели факультета пищевых производств и биотехнологий помогли учащимся наладить и запустить технологический процесс. В составе батончиков грецкие орехи, семена подсолнечника, курага, изюм, семена льна, геркулес и мед. При этом все ингредиенты студенты предоставили сами, добавляют в пресс-службе. По данным университета, гуманитарный груз был передан Кубанскому казачьему войску во вторник, и уже в среду его планируется доставить в специальные подразделения в зоне спецоперации.

https://ria.ru/20231129/pryaniki-1912666466.html

https://ria.ru/20231129/priamure-1912576545.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кубанское казачье войско