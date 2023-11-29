https://ria.ru/20231129/soglashenie-1912752376.html

ПСБ заключил соглашение о возведении ЖК для сотрудников ульяновского завода

ПСБ заключил соглашение о возведении ЖК для сотрудников ульяновского завода - РИА Новости, 29.11.2023

ПСБ заключил соглашение о возведении ЖК для сотрудников ульяновского завода

ПСБ на Международной выставке-форуме "Россия" подписал соглашение о строительстве жилья для сотрудников филиала ПАО "Ил"-Авиастар, входящего в Объединенную... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T20:04

2023-11-29T20:04

2023-11-29T20:17

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

ульяновская область

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ПСБ на Международной выставке-форуме "Россия" подписал соглашение о строительстве жилья для сотрудников филиала ПАО "Ил"-Авиастар, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию, в рамках реализации совместной программы банка и госкорпорации "Квадратные метры Ростеха", сообщили в пресс-службе банка. Свои подписи под документом поставили старший вице-президент - директор департамента по финансовому оздоровлению ОПК ПСБ Сергей Добрин, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман и гендиректор ООО "СЗ Балтийская строительная компания - Развитие" Алексей Чаленко. По проекту планируется строительство многофункционального жилого комплекса с социальной инфраструктурой, включающей парковку, спортивные и детские площадки. Новый ЖК будет построен недалеко от ульяновского авиазавода. "Предприятия авиационной отрасли сейчас ведут колоссальную работу по расширению производственных мощностей и наращиванию объема выпуска продукции. С каждым днем растет число перспективных проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета страны. ПСБ всесторонне поддерживает развитие системно значимых предприятий, в том числе в вопросах мотивации, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров", - отметил Добрин. В свою очередь, Бренерман заявил, что впереди предприятие ожидают новые, еще более амбициозные проекты. В связи с этим завод продолжает и интенсифицирует работу по привлечению новых сотрудников, увеличению количества персонала. В ближайшие два года в Ульяновске предприятию необходимо дополнительно привлечь более 2500 производственных рабочих. "Мы также сохраним все действующие меры поддержки для авиастроителей. Среди них - субсидии на возмещение части затрат на перевозку специалистов к месту работы, денежная компенсация сотрудникам предприятий на оплату аренды жилья. Кроме того, будут доступны выплаты на приобретение жилья, а также единовременная социальная выплата "Губернаторская ипотека" для работников отрасли авиастроения", - приводит пресс-служба банка слова Русских. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231129/vystavka-1912622287.html

https://ria.ru/20231128/vystavka-1911535118.html

https://ria.ru/20231122/vystavka-1908459177.html

ульяновская область

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выставка-форум "россия", ульяновская область, ульяновск, москва