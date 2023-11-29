ПСБ заключил соглашение о возведении ЖК для сотрудников ульяновского завода
ПСБ заключил соглашение о возведении ЖК для сотрудников ульяновского завода
Ульяновск. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ПСБ на Международной выставке-форуме "Россия" подписал соглашение о строительстве жилья для сотрудников филиала ПАО "Ил"-Авиастар, входящего в Объединенную авиастроительную корпорацию, в рамках реализации совместной программы банка и госкорпорации "Квадратные метры Ростеха", сообщили в пресс-службе банка.
Свои подписи под документом поставили старший вице-президент - директор департамента по финансовому оздоровлению ОПК ПСБ Сергей Добрин, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман и гендиректор ООО "СЗ Балтийская строительная компания - Развитие" Алексей Чаленко.
По проекту планируется строительство многофункционального жилого комплекса с социальной инфраструктурой, включающей парковку, спортивные и детские площадки. Новый ЖК будет построен недалеко от ульяновского авиазавода.
"Предприятия авиационной отрасли сейчас ведут колоссальную работу по расширению производственных мощностей и наращиванию объема выпуска продукции. С каждым днем растет число перспективных проектов, способствующих укреплению технологического суверенитета страны. ПСБ всесторонне поддерживает развитие системно значимых предприятий, в том числе в вопросах мотивации, привлечения и удержания высококвалифицированных кадров", - отметил Добрин.
В свою очередь, Бренерман заявил, что впереди предприятие ожидают новые, еще более амбициозные проекты. В связи с этим завод продолжает и интенсифицирует работу по привлечению новых сотрудников, увеличению количества персонала. В ближайшие два года в Ульяновске предприятию необходимо дополнительно привлечь более 2500 производственных рабочих.
"Мы также сохраним все действующие меры поддержки для авиастроителей. Среди них - субсидии на возмещение части затрат на перевозку специалистов к месту работы, денежная компенсация сотрудникам предприятий на оплату аренды жилья. Кроме того, будут доступны выплаты на приобретение жилья, а также единовременная социальная выплата "Губернаторская ипотека" для работников отрасли авиастроения", - приводит пресс-служба банка слова Русских.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.