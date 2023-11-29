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На итоговое сочинение зарегистрировались более 600 тысяч участников

На итоговое сочинение зарегистрировались более 600 тысяч участников - РИА Новости, 29.11.2023

На итоговое сочинение зарегистрировались более 600 тысяч участников

Более 600 тысяч человек сдадут итоговое сочинение в России, в том числе на сдачу экзамена заявились участники из новых регионов - 36 человек из Донецкой... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T17:41

2023-11-29T17:41

2023-11-29T17:41

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 600 тысяч человек сдадут итоговое сочинение в России, в том числе на сдачу экзамена заявились участники из новых регионов - 36 человек из Донецкой Народной Республики и 1263 человек из Луганской Народной Республики, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "У нас цифра 615 тысяч, в том числе у нас будут сочинение писать и Донецкая Народная Республика, ЛНР, они идут у нас по особому порядку, но тем не менее, есть желающие, по ДНР уже представили результат - 36 человек будут писать сочинение, Луганская Народная Республика - 1263 человека, ждём информацию от Херсонской и Запорожской областей", - сказал Музаев журналистам. Он отметил, что в целом, ежегодно цифра немного выше 600 тысяч выпускников текущего года, и она в целом не меняется из года в год. По словам Музаева, итоговое сочинение пройдет 6 декабря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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