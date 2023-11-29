В Сочи рассказали о работе транспорта в праздники
В Сочи рекомендовали туристам в праздники пользоваться общественным транспортом
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В этом году на новогодние и рождественские праздники организованный сектор санаторно-курортной отрасли Сочи планирует принять около 270 тысяч гостей и еще 200 тысяч однодневных туристов, прибывающих на экскурсии из Краснодарского края и Абхазии, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
В сообщении напомнили, что в длительные выходные января традиционно увеличится поток туристов в горный кластер курорта.
"По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского активно готовим дорожно-транспортную инфраструктуру города к активному зимнему сезону. Подготовлена согласованная логистика, которая будет удобна для всех наших жителей и гостей курорта. Поэтому рекомендуем посещать горный кластер Сочи на общественном транспорте", – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик.
"По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского активно готовим дорожно-транспортную инфраструктуру города к активному зимнему сезону. Подготовлена согласованная логистика, которая будет удобна для всех наших жителей и гостей курорта. Поэтому рекомендуем посещать горный кластер Сочи на общественном транспорте", – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик.
На этом направлении функционирует шесть регулярных маршрутов. На период праздничных дней в январе увеличат до девяти единиц количество автобусов на маршруте № 163 "ПГТ Красная Поляна (ул. Ачишховская) – Вертодром – ж/д вокзал Эстосадок – ГЛК Роза Хутор".
В период выходных и праздничных дней будут также курсировать пригородные электропоезда на курорт "Роза Хутор" и Имеретинский курорт.
Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимними шинами, ограничат. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от использования личных автомобилей для поездок в направлении Красной Поляны в период новогодних и рождественских праздников и воспользоваться общественным транспортом.
Для информирования на трассах установят передвижные электронные табло. На них будет выведена информация о количестве доступных ски-пассов, а также свободных парковочных местах.
Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимними шинами, ограничат. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от использования личных автомобилей для поездок в направлении Красной Поляны в период новогодних и рождественских праздников и воспользоваться общественным транспортом.
Для информирования на трассах установят передвижные электронные табло. На них будет выведена информация о количестве доступных ски-пассов, а также свободных парковочных местах.
Общая вместимость парковок горных курортов Сочи в этом году составит свыше 4000 мест. В Адлерском районе также предусмотрены альтернативные места для размещения автотранспорта на железнодорожных вокзалах Адлер, Олимпийский парк и станции Эстосадок. Их общая вместимость – более 400 мест.