Рейтинг@Mail.ru
В Сочи рассказали о работе транспорта в праздники - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:41 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/sochi-1912718801.html
В Сочи рассказали о работе транспорта в праздники
В Сочи рассказали о работе транспорта в праздники - РИА Новости, 29.11.2023
В Сочи рассказали о работе транспорта в праздники
В этом году на новогодние и рождественские праздники организованный сектор санаторно-курортной отрасли Сочи планирует принять около 270 тысяч гостей и еще 200... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T18:41
2023-11-29T18:41
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сочи
красная поляна
краснодарский край
куда поехать в выходные
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593684209_0:23:3002:1711_1920x0_80_0_0_bb4a07d56b41ea6cf04593c74472c99d.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В этом году на новогодние и рождественские праздники организованный сектор санаторно-курортной отрасли Сочи планирует принять около 270 тысяч гостей и еще 200 тысяч однодневных туристов, прибывающих на экскурсии из Краснодарского края и Абхазии, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.В сообщении напомнили, что в длительные выходные января традиционно увеличится поток туристов в горный кластер курорта."По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского активно готовим дорожно-транспортную инфраструктуру города к активному зимнему сезону. Подготовлена согласованная логистика, которая будет удобна для всех наших жителей и гостей курорта. Поэтому рекомендуем посещать горный кластер Сочи на общественном транспорте", – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик.На этом направлении функционирует шесть регулярных маршрутов. На период праздничных дней в январе увеличат до девяти единиц количество автобусов на маршруте № 163 "ПГТ Красная Поляна (ул. Ачишховская) – Вертодром – ж/д вокзал Эстосадок – ГЛК Роза Хутор".В период выходных и праздничных дней будут также курсировать пригородные электропоезда на курорт "Роза Хутор" и Имеретинский курорт.Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимними шинами, ограничат. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от использования личных автомобилей для поездок в направлении Красной Поляны в период новогодних и рождественских праздников и воспользоваться общественным транспортом.Для информирования на трассах установят передвижные электронные табло. На них будет выведена информация о количестве доступных ски-пассов, а также свободных парковочных местах.Общая вместимость парковок горных курортов Сочи в этом году составит свыше 4000 мест. В Адлерском районе также предусмотрены альтернативные места для размещения автотранспорта на железнодорожных вокзалах Адлер, Олимпийский парк и станции Эстосадок. Их общая вместимость – более 400 мест.
https://ria.ru/20231129/sochi-1912576345.html
сочи
красная поляна
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593684209_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_10fac7ac9fe68e5e163e68512bd2d321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, сочи, красная поляна, краснодарский край, куда поехать в выходные, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Красная Поляна, Краснодарский край, куда поехать в выходные, Новый год
В Сочи рассказали о работе транспорта в праздники

В Сочи рекомендовали туристам в праздники пользоваться общественным транспортом

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСнегопад в Сочи
Снегопад в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В этом году на новогодние и рождественские праздники организованный сектор санаторно-курортной отрасли Сочи планирует принять около 270 тысяч гостей и еще 200 тысяч однодневных туристов, прибывающих на экскурсии из Краснодарского края и Абхазии, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
В сообщении напомнили, что в длительные выходные января традиционно увеличится поток туристов в горный кластер курорта.

"По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского активно готовим дорожно-транспортную инфраструктуру города к активному зимнему сезону. Подготовлена согласованная логистика, которая будет удобна для всех наших жителей и гостей курорта. Поэтому рекомендуем посещать горный кластер Сочи на общественном транспорте", – отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александр Кулик.
На этом направлении функционирует шесть регулярных маршрутов. На период праздничных дней в январе увеличат до девяти единиц количество автобусов на маршруте № 163 "ПГТ Красная Поляна (ул. Ачишховская) – Вертодром – ж/д вокзал Эстосадок – ГЛК Роза Хутор".
В период выходных и праздничных дней будут также курсировать пригородные электропоезда на курорт "Роза Хутор" и Имеретинский курорт.

Въезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимними шинами, ограничат. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от использования личных автомобилей для поездок в направлении Красной Поляны в период новогодних и рождественских праздников и воспользоваться общественным транспортом.

Для информирования на трассах установят передвижные электронные табло. На них будет выведена информация о количестве доступных ски-пассов, а также свободных парковочных местах.
Общая вместимость парковок горных курортов Сочи в этом году составит свыше 4000 мест. В Адлерском районе также предусмотрены альтернативные места для размещения автотранспорта на железнодорожных вокзалах Адлер, Олимпийский парк и станции Эстосадок. Их общая вместимость – более 400 мест.
Новогоднее убранство Аллеи писателей в Парке культуры и отдыха Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
В отелях Сочи на Новый год раскупили почти все номера
Вчера, 11:32
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСочиКрасная ПолянаКраснодарский крайкуда поехать в выходныеНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала