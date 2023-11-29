Рейтинг@Mail.ru
Власти сообщили о надвигающихся ливнях и сильном ветре в Сочи - РИА Новости, 29.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 29.11.2023
https://ria.ru/20231129/sochi-1912639415.html
Власти сообщили о надвигающихся ливнях и сильном ветре в Сочи
Власти сообщили о надвигающихся ливнях и сильном ветре в Сочи - РИА Новости, 29.11.2023
Власти сообщили о надвигающихся ливнях и сильном ветре в Сочи
Синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду с вечера среды до окончания четверга, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 29.11.2023
2023-11-29T13:58
2023-11-29T13:58
общество
сочи
сильный шторм на черноморском побережье россии
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907690834_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_a444604d9eb9d11c8773c5dfb4ae5841.jpg
СОЧИ, 29 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду с вечера среды до окончания четверга, сообщили в пресс-службе администрации курорта. До 27 ноября в городе действовало штормовое предупреждение, непогода нанесла урон пляжам, некоторой инфраструктуре города, разрушила часть железнодорожных путей в Лазаревском районе, которые восстанавливают до настоящего времени. &quot;В соответствии с предупреждением синоптиков с вечера 29 ноября до утра 30 ноября 2023 года, на территории Сочи прогнозируется усиление юго-восточного ветра. Порывы могут составлять 15-18 метров в секунду. Утром и днем 30 ноября возможен сильный дождь, местами гроза&quot;, - сказали в горадминистрации.Коммунальные службы мобилизованы на случай непогоды, на курорте по-прежнему нельзя прогуливаться близко у моря, непогода в городе сохраняется. Власти также не рекомендуют жителям и туристам планировать отдых у воды. На текущий момент в Сочи, а также на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье, периодический идет небольшой дождь, волнение моря не такое сильное, как пару дней назад, но шторм в море сохраняется, передает корреспондент РИА Новости.
https://ria.ru/20231129/pogoda-1912624697.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907690834_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_eb4c4f8500d5171871c974048a3dfc2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии, погода
Общество, Сочи, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Погода
Власти сообщили о надвигающихся ливнях и сильном ветре в Сочи

Синоптики прогнозируют в Сочи сильный дождь и ветер до 18 метров в секунду

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи
Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду с вечера среды до окончания четверга, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
До 27 ноября в городе действовало штормовое предупреждение, непогода нанесла урон пляжам, некоторой инфраструктуре города, разрушила часть железнодорожных путей в Лазаревском районе, которые восстанавливают до настоящего времени.
«

"В соответствии с предупреждением синоптиков с вечера 29 ноября до утра 30 ноября 2023 года, на территории Сочи прогнозируется усиление юго-восточного ветра. Порывы могут составлять 15-18 метров в секунду. Утром и днем 30 ноября возможен сильный дождь, местами гроза", - сказали в горадминистрации.

Коммунальные службы мобилизованы на случай непогоды, на курорте по-прежнему нельзя прогуливаться близко у моря, непогода в городе сохраняется. Власти также не рекомендуют жителям и туристам планировать отдых у воды. На текущий момент в Сочи, а также на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье, периодический идет небольшой дождь, волнение моря не такое сильное, как пару дней назад, но шторм в море сохраняется, передает корреспондент РИА Новости.
Женщина гуляет с ребенком во время снегопада - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды с вечера среды
Вчера, 13:12
 
ОбществоСочиСильный шторм на Черноморском побережье РоссииПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала