https://ria.ru/20231129/sochi-1912639415.html

Власти сообщили о надвигающихся ливнях и сильном ветре в Сочи

Власти сообщили о надвигающихся ливнях и сильном ветре в Сочи - РИА Новости, 29.11.2023

Власти сообщили о надвигающихся ливнях и сильном ветре в Сочи

Синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду с вечера среды до окончания четверга, сообщили в пресс-службе администрации... РИА Новости, 29.11.2023

2023-11-29T13:58

2023-11-29T13:58

2023-11-29T13:58

общество

сочи

сильный шторм на черноморском побережье россии

погода

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СОЧИ, 29 ноя – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильный дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду с вечера среды до окончания четверга, сообщили в пресс-службе администрации курорта. До 27 ноября в городе действовало штормовое предупреждение, непогода нанесла урон пляжам, некоторой инфраструктуре города, разрушила часть железнодорожных путей в Лазаревском районе, которые восстанавливают до настоящего времени. "В соответствии с предупреждением синоптиков с вечера 29 ноября до утра 30 ноября 2023 года, на территории Сочи прогнозируется усиление юго-восточного ветра. Порывы могут составлять 15-18 метров в секунду. Утром и днем 30 ноября возможен сильный дождь, местами гроза", - сказали в горадминистрации.Коммунальные службы мобилизованы на случай непогоды, на курорте по-прежнему нельзя прогуливаться близко у моря, непогода в городе сохраняется. Власти также не рекомендуют жителям и туристам планировать отдых у воды. На текущий момент в Сочи, а также на федеральной территории "Сириус", расположенной на черноморском побережье, периодический идет небольшой дождь, волнение моря не такое сильное, как пару дней назад, но шторм в море сохраняется, передает корреспондент РИА Новости.

https://ria.ru/20231129/pogoda-1912624697.html

сочи

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общество, сочи, сильный шторм на черноморском побережье россии, погода